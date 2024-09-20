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茅台斥最多60億元人民幣回購股份

近期茅台（滬600519）股價連續下跌，集團最新公布，在股東大會審議通過回購方案日起一年，以不低於30億元人民幣（下同）且不超過60億元回購公司股份， 回購將經集中競價交易方式進行，回購股份價格不超過每股1795.78元。

今次回購股份的資金來源為公司自有資金﹔ 公司又披露，公司控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員未來3個月、未來6個月不存在減持公司股份的計劃。是次回購股份將用於注銷並減少公司註冊資本。

茅台指，今回購股份的目的是為維護公司及廣大投資者的利益，增強投資信心，在保證公司正常經營和長期發展不受影響的前提下，根據中證監、上交所等相關規定，公司擬以自有資金實施股份回購計劃，回購股份將用於注銷並減少公司註冊資本。 

公司指，假設今次回購股份的資金上限人民幣60億元全部使用完畢，回購資金約佔公司截至2024年6月30日總資產的2.1489%、歸屬於上市公司股東凈資產的2.7450%、現金和現金等價物的4.1303%。

回購方案實施完成後，不會對公司日常經營、財務、研發、盈利能力、債務履行能力、未來發展及維持上市地位等產生重大影響。公司董監高、控股股東、實際控制人在董事會作出回購股份決議前6個月內不存在買賣公司股份的情形，與今次回購方案不存在利益沖突、不存在內幕交易及市場操縱，在回購期間無減持計劃。