惠譽公布，確認恒生銀行（0011）長期發行人違約評級為第四高的「AA-」，評級展望為「穩定」，不過生存力評級（Viability Rating）下調一級至「a」，由於該行資產質素明顯惡化，以及貸款集中在香港和中國內地的風險狀况。上述兩個市場的商業房地產（CRE）壓力持續存在，銀行的業務量也面臨壓力。

生存力評級是反映沒有政府及銀行股東支持下，銀行自身的信用水平，惠譽確認其股東支持評級 (SSR) 為「a+」。惠譽將恒生業務概況評分從「a+」降低至「a」，反映恒生進行可持續業務數量能力，受到其主要市場的經濟，特別是香港市場的限制。由於利率上升和香港經濟疲弱，恒生貸款量自2021年底至今年上半年底減少約14%。

信貸風險方面，惠譽將恒生風險狀況評分從「a+」下調至「a」，因應該行在香港與內地商業地產市場的風險敞口，地產市場受壓導致貸款質素明顯惡化，減值風險在過去3年上升。雖然內房佔其貸款佔比在近年明顯下降，但至今年上半年仍佔19%，不過惠譽指該評分的展望為穩定，反映恒生有穩健的審批標準和健全的風險緩釋措施，例如該行已減值本港商業地產貸款的平均貸款成數，在上半年處於六成以下的溫和水平。

此外，惠譽亦將恒生資產質量評分，從「a」下調至「a-」。恒生減值貸款比率自去年底的2.8%急升至上半年底的5.3%，惠譽指出是主要由香港商業地產貸款拖累，並預計比率在短期內將保持在高位，在地產市場沒有出現任何有意義的復蘇的情況下，不太可能快速、大規模地解決減值的商業地產貸款。

不過，惠譽亦對資產質量評分給予「穩定」的展望，指出風險較高的香港商業地產貸款有足夠的抵押緩衝，內房貸款在過去兩年已作出巨額貸款損失撥備，認為未來兩年信貸成本負擔會較溫和。