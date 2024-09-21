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領展舉辦「漫步長堤 省港雙輝」展  冀讓市民了解香港羊城互動

為慶祝中華人民共和國成立75周年，領展（0823）宣布，在旗下樂富廣場舉辦為期一個月的粵港兩地文化活動 ——「漫步長堤 省港雙輝：近代廣州香港商業互動與文化因緣」展覽，展示廣州與香港在都市、商業發展方面的聯繫與互動，加深市民對兩地在文化領域緊密連繫的認識，體現「歷史就在身邊」的策展理念。

是次活動由領展、廣東革命歷史博物館與香港城市大學中文及歷史學系聯合主辦，廣州市荔灣區博物館協辦，指導單位為廣州市文化廣電旅遊局。主題展覽將於9月20日昨日起至10月17日，在樂富廣場B區UG2 層中庭舉行。領展首席企業發展總裁譚承蔭連同房屋局副局長戴尚誠、廣州市文化廣電旅遊局文物管理處副處長胡劍光、廣東革命歷史博物館館長易西兵以及香港城市大學副校長（社區聯繫及協作）陳志豪，一同主持開幕禮。

今次展覽為首個內地博物館選址香港商場舉行的文旅活動。展覽分為「沿江而起」、「多元建築」及「省港印記」三個展區，公眾將有機會近距離欣賞83張珍貴的歷史圖片，並可透過視聽體驗、戶外打卡裝置、手工作坊及蓋章等多樣化方式參與互動，通過回溯廣州長堤填海造地的歷史進程，了解自十九世紀以來，粵港兩地在建築、文化、商貿等各領域的互動交流與發展異同。

作為國慶75周年的慶典活動，展覽將透過展示廣州和香港在商業與文化層面的深厚淵源，加深廣大市民對粵港在文化領域緊密連繫的認識，培養市民尤其是年青一代的文化自信和區域認同，並弘揚中華文化。是次活動亦安排了南音演唱。南音是以粵語說唱的傳統曲藝，演出的香港年青歌手以展覽內容為主題撰寫南音新詞，於展覽期間一連四個星期六、日在樂富廣場現場演繹。