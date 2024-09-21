他指出，香港會計師公會一直為香港的會計界作育英才，今年為專業資格課程25周年，由1999年至今已有超過2.8萬名畢業生完成專業資格課程。會計師確保公司的財務回報準確和具高透明度，讓投資者、債權人、股東等都能根據真確及公平的資訊來作出其商業及投資決定，是他們作為國際金融中心的基石。

在活動中他寄語同學們兩點。第一，誠信是專業會計師最重要的；在漫長的工作生涯中大家都會遇到高低起跌，但無論在什麼環境當中，大家都要恪守誠信，因為這正是會計專業取得大眾信任和尊重的基礎。第二，專業資格課程並不是他們學習旅程的終點，而是他們在專業上持續學習的起點。只有在工作生涯中不斷持續學習，大家才能以最新的資訊及技術應付不斷發展和轉變的經濟。

香港會計師公會一直透過多方面工作，包括會計師的註冊、培訓及考試，並制訂專業進修規定、專業道德標準及會計、審計和核證準則，為業界謀發展。香港會計師公會作為香港可持續匯報準則的制訂者，正在制訂銜接ISSB準則的本地可持續匯報準則(《香港準則》)及附帶的應用和實施指引，目標是在2024年內推出香港適當地採納ISSB準則的路線圖，就可持續匯報為香港企業提供具透明度及清晰的路徑，並讓企業有充裕時間做好準備，務求在《香港準則》實施時能準備就緒。