財經事務及庫務局副局長陳浩濂今午出席香港會計師公會的專業資格課程(Qualification Programme)優異同學嘉許及獎學金頒受典禮，他表示，會計專業是市場經濟體系的「基礎設施」和國際商業的通用語言，其發展對香港作為國際金融中心的未來至為關鍵。會計專業服務業是香港重要的傳統優勢，會計師確保財務匯報的準確和透明，鞏固投資者及市場參與者對香港作為國際金融中心的信心。推動會計專業的高質量發展，人才培訓、薪火相傳非常重要。
他指出，香港會計師公會一直為香港的會計界作育英才，今年為專業資格課程25周年，由1999年至今已有超過2.8萬名畢業生完成專業資格課程。會計師確保公司的財務回報準確和具高透明度，讓投資者、債權人、股東等都能根據真確及公平的資訊來作出其商業及投資決定，是他們作為國際金融中心的基石。
在活動中他寄語同學們兩點。第一，誠信是專業會計師最重要的；在漫長的工作生涯中大家都會遇到高低起跌，但無論在什麼環境當中，大家都要恪守誠信，因為這正是會計專業取得大眾信任和尊重的基礎。第二，專業資格課程並不是他們學習旅程的終點，而是他們在專業上持續學習的起點。只有在工作生涯中不斷持續學習，大家才能以最新的資訊及技術應付不斷發展和轉變的經濟。
香港會計師公會一直透過多方面工作，包括會計師的註冊、培訓及考試，並制訂專業進修規定、專業道德標準及會計、審計和核證準則，為業界謀發展。香港會計師公會作為香港可持續匯報準則的制訂者，正在制訂銜接ISSB準則的本地可持續匯報準則(《香港準則》)及附帶的應用和實施指引，目標是在2024年內推出香港適當地採納ISSB準則的路線圖，就可持續匯報為香港企業提供具透明度及清晰的路徑，並讓企業有充裕時間做好準備，務求在《香港準則》實施時能準備就緒。