事實上，本港持續錄得資金淨流入，單是今年首七個月，銀行總存款額便比去年底增加了約4%至16.8萬億元。在大環境逐步轉為相對利好的背景下，本港更需要進一步加大力度推廣香港市場，在投資風險胃納逐步回升和投資者追逐較高回報的時候，為香港市場開拓更寬廣、更多元化的資金來源。

陳茂波指，雖然在聯繫匯率制度下，可以預期未來本港利率走勢將會跟美息大致相同，但下調速度與幅度，須視乎本地的資金流向和市場情況。

但股市氣氛漸有改善，新股市場亦逐步回暖。上周掛牌的一隻大型新股，集資規模達310億元，是今年全球第二大新股。計及這隻新股，本港今年來的IPO集資額已超過去年全年，並在全球排名躍升至第四位。目前，約有100家公司正在本港排隊上市，當中不少更是10億美元集資規模的申請。除了新股市場，上市公司的後續融資活動亦見活躍，今年來已募得超過200億美元的資金。

繼去年底亞太區首隻追蹤沙特阿拉伯股票的交易所買賣基金（ETF）在本港掛牌後，沙特資本市場管理局（The Capital Market Authority）最近宣布已批准首隻投資香港股票的ETF，在沙特證交所上市，讓當地以至中東的資金更便捷地直接投資在港上市的股票。此舉也有助深化當地投資者對港股的認識。陳茂波指，下月底將率領代表團到訪中東，冀推動更深和更多領域的交流和合作。

政府將繼續加強在各傳統和新興市場的推廣和促進更多的合作，相信在息率回落之際，將能更好槓桿來自不同市場的資金，為本港的資本市場注入新動力。