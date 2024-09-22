廣州酒家集團已就該店相關侵權行為向貴陽市中級人民法院立案起訴，要求貴州廣酒公司,貴州和潤酒店承擔侵權責任，目前案件正在審理中。

公司鄭重聲明，貴州廣酒公司、貴州及潤旅館所設「廣州酒家貴陽店」 並非 廣州酒家集團直接經營或授權經營的餐飲門市。

貴州廣酒公司、貴州及潤飯店所進行「廣州酒家貴陽店會員儲值活動（儲值二千送300元,儲值五千送1000元、儲值一萬送2200 元、儲值二萬送4500元、儲值十萬送32000元）」等與廣州酒家集團無關，廣州酒家集團從未授權貴州廣酒公司、貴州和潤酒店開展上述會員充值活動。敬請廣大消費者提高警覺，以免因購買了非廣州酒家 集團的產品或服務而損害自身權益及產生糾紛。

內地《第一財經》引述廣州酒家董事會秘書陳揚回應指，「這是對方的單方行為，沒有經過我們授權。」

貴州和潤酒店相關人士則向《第一財經》表示，接下來法務部將會處理相關事務。貴州和潤酒店上述相關人士亦未就預付資金去向回應查詢。

報道又指出，廣州酒家本來已計劃在貴州開分店。其半年報顯示，公司已在貴陽成立了廣州酒家集團貴州餐飲管理有限責任公司，註冊資本3500萬元，業務性質是「餐飲服務」。

企查查信息顯示，由廣州酒家持股100%的「廣州酒家集團餐飲管理有限公司」，對廣州酒家貴州公司的持股比例為51%，而持股廣州酒家貴州公司49%的二股東，正是貴州和潤酒店，也就是廣州酒家聲明中的侵權方。雙方的「首次持股日期」為2023年5月18日，「認繳出資日期」為2024年12月31日。

高德地圖顯示，廣州酒家（貴陽店）更位於和潤國際宴會中心、和潤國際酒店旁邊。

廣州酒家董事會秘書陳揚指，廣州酒家「沒有貴陽分店，合資公司註冊了，但還沒開店，這個廣州酒家貴陽店是合資公司二股東貴州和潤酒店和貴州廣酒公司的單方行為，沒經我們授權，我們集團內即使是合資都要簽商標授權合同，這是兩個獨立的事項。現在走司法程序，發生這樣嚴重侵權事件，合作很難繼續下去。」

陳揚強調，「資金肯定沒到集團」，目前廣州酒家（貴陽店）的預付資金，並沒有進入廣州酒家集團旗下資金賬號。陳重申「完全是單方行為，與合資公司也無關，資金也不到合資公司（廣州酒家貴州公司）。」

關於廣州酒家自身的充值預付費業務，陳揚則稱「會員充值有的，但由集團統一政策，資金全部到集團，這方面要嚴格合規的」，目前「對方目前是餐飲冒用廣州酒家商標，預包裝食品不涉及」。