郭明錤指出，併購英特爾僅對高通的AI PC晶片業務有幫助。但從微軟（Microsoft）對WoA（Windows on Arm）的承諾，包括其最新Surface機型都採用高通處理器/ARM架構，高通在PC市場成長只是早晚問題。併購英特爾雖可快速拓展高通的PC市佔率，但付出代價不菲，且即便不靠此併購，高通也可憑自身實力在AI PC市場成長。

而且英特爾在一般伺服器市場的優勢地位對高通吸引力也有限。AI伺服器才是伺服器市場的明日之星，而恰巧AI伺服器也正是英特爾目前的弱項。

郭明錤又分析，高通的現金、現金等價物與可銷售證券共約130億美元，市值約1,900億美元。即便先忽略併購帶來的溢價、衍生費用、債務承擔與後續管理成本等，單從英特爾市值約930億美元來看，此併購案對高通的財務壓力極大，且對獲利能力會有立即性的負面影響，淨利率可能從現在的「20%+」降到個位數甚至虧損，當中晶圓代工業務是最大累贅。

高通最新一季的資本支出約為3.9億美元，併購英特爾略估需1,000億美元以上，以此資金去擴大資本支出追求AI PC與AI伺服器的成長，風險更低且管理效率更高。

郭明錤認為，考慮到各國之後的反壟斷調查．此併購案很難在短期內完成。即便高通為降低併購帶來的財務與管理壓力而出售部分英特爾資產，這也非一時三刻可以拍板定案。而上述不確定性在此併購進行中時，很不利高通股價交易氣氛，故認為高通應該沒有強烈動機去併購英特爾才是，此併購案若發生，對高通可說是災難一場。