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國富氫能再入表申港上市

江蘇國富氫能技術裝備（下稱國富氫能）上周五（20日）向聯交所遞表申請上市，聯席保薦人為海通國際、中信證勞。該公司於上月14日通過中證監境外股份發行備案，擬在港發行不超過3783.90萬普通股，而且公司44名股東擬將所持合計7348.77萬股境內未上市股份轉為境外上市股份，在聯交所流動。

國富氫能為氫能裝備供應鏈解決方案供應商，於2021年、2022年及2023年全年收益分別是3.29億元（人民幣，下同）、3.59億元及5.22億元；期內虧損錄得7118.7萬元、9385.7萬元及7330.3萬元。截至今年5月底止首5個月，收益為6428.9萬元，虧損9654.8萬元。毛利率方面，2021年、2022年及2023年全年分別是9.6%、10.9%及17.9%；截至今年5月底止首5個月，則是2.0%。

至於研發開支，2021年、2022年及2023年全年分別錄得4172.4萬元、4274.0萬元及3906.3萬元；截至今年5月底止首5個月，錄得1705.0萬元。另截至今年5月底止，年末現金及現金等價物減少至1.36億元。

國富氫能目前向客戶提供4種氫能設備產品，包括車載高壓供氫系統、加氫站設備、氫氣液化及液氫儲運設備，以及水電解製氫設備。公司所得上市資金將用於於擴大若干產品的產能；於深化與業務合作夥伴的戰略合作；提升研發能力；償還若干中國境內銀行貸款；以及撥付營運資金及一般企業用途。

早在2022年6月國富氫能在國泰君安證券的保薦下，擬在科創板上市，並獲上交所受理，但幾個月後國富氫能以「考慮到A股市場整體審批程序的不確定性，自願撤回上市申請」為由終止上市。