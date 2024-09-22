此外，根據四方協議約定，紫金礦業控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司，亦為紫金南投一致行動人，擬將其持有的公司288.11萬股，或佔公司總股本的1.61%轉讓給紫金南投，轉讓價格為每股14.93元，涉資4301.48萬元。

若上述交易完成後，紫金南投將成為公司5%以上的股東，合計持有公司股份3584萬股，佔公司總股本的20%，紫金南投承諾自股份轉讓完成後的六個月內不減持所持公司股份，並將遵守法律法規、中證監及上交所有關規定。

今次龍巖投資及文旅匯金轉讓股份方式為協議轉讓，不涉及要約收購，不涉及集中競價交易方式。今次協議轉讓不會導致公司控股股東、實際控制人及相應的控制權發生變化，不會對公司持續穩定經營產生不利影響。

今次股份協議轉讓事項尚需有權國資主管部門的審批程序且需經上交所的合規性確認後，在中證登上海分公司辦理股份協議轉讓過戶手續。