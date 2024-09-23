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打風不停市今起實施　姚嘉仁：非為爭取多一兩日交易機會 強調人身安全是首位

港交所今日起實施「打風不停市」安排。港交所副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁接受港台訪問表示，「打風不停市」開始醞釀以來，交易所與證券業界就員工保險、如何上班等情況，有相當完整的安排，亦已討論過不同場景。他強調人身安全是首位，天文台提供準確風暴消息予市場參考，即使業界需要員工回到工作地點，相信能在相對安全的情況下上下班。

姚嘉仁重申，實施「打風不停市」並非為爭取多一、兩日交易機會，香港作為國際金融中心，服務不同時區的投資者，要避免停市為投資者帶來不便及額外風險。

在銀行清算支付限額方面，姚嘉仁表示，金管局和銀行公會已向交易所確認，為支持打風期間開市已準備就緒，只要證券業界和銀行做好應做的準備，一定可以應對所有情景。

姚嘉仁又指，交易所8月底與各市場參與者成功完成演練，在業務流程、系統及人員安排各方面已準備就緒。佔證券市場份額超過99.9%的參與者，以及所有衍生產品市場參與者，都已向交易所確認可以在打風期間開市。

他透露，仍有15間交易所參與者和結算所參與者需要交易所提供支援措施，相信有關機構會在年底前做好充分準備。

 

 

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