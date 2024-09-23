姚嘉仁重申，實施「打風不停市」並非為爭取多一、兩日交易機會，香港作為國際金融中心，服務不同時區的投資者，要避免停市為投資者帶來不便及額外風險。

在銀行清算支付限額方面，姚嘉仁表示，金管局和銀行公會已向交易所確認，為支持打風期間開市已準備就緒，只要證券業界和銀行做好應做的準備，一定可以應對所有情景。

姚嘉仁又指，交易所8月底與各市場參與者成功完成演練，在業務流程、系統及人員安排各方面已準備就緒。佔證券市場份額超過99.9%的參與者，以及所有衍生產品市場參與者，都已向交易所確認可以在打風期間開市。

他透露，仍有15間交易所參與者和結算所參與者需要交易所提供支援措施，相信有關機構會在年底前做好充分準備。

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