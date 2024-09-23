恒指半日升100點或0.55%，報18359點，大市成交金額667億元；國指升47點或0.74%，報6428點。恒生科技指數收報3730點，升0.71%。
大型科技股個別發展。阿里巴巴（9988）升0.57%，收報87.7元；騰訊（0700）跌0.41%，收報387元；美團（3690）跌1.91%，收報133.3元；小米（1810）董事長兼首席執行官雷軍在微博發文表示，定於周四（26日）晚上7時發布Note 14系列產品，帶動股價升3.87%，收報20.65元；百度（9888）收報85.05元，跌0.47%；快手（1024）收報41.2元，跌0.6%；京東（9618）收報114.8元，升1.95%；網易（9999）收報124.9元，升0.64%。
美國電廠重啟核反應堆，為微軟AI中心供電，核電相關股炒起，中廣核礦業（1164）收報1.49元，升11.19%；華能國電（0902）收報4.45元，升4.46%；華潤電力（0836）升4.43%，收報20.05元，為半日表現最好藍籌；中廣核電力（1816）收報3.03元，升5.94%；大唐發電（0991）收報1.43元，升3.62%；中國電力（2380）收報3.49元，升2.35%。
上周五尾盤大漲的生物醫藥股普遍回調，藥明系向下。藥明生物（2269）收報13.02元，跌2.69%，為表現最差藍籌；藥明康德（2359）收報41.6元，跌2.12%。
奧園（3883）引入阿聯酋公司為戰略投資者，創始人放棄主席和控股股東之位。該股半日收報0.249元，升109.24%。
赤子城科技（9911）獲納入富時全球股票指數系列兩項指數，收報3.02元，升9.03%。
美的（0300）獲花旗首予「買入」，一度創上市新高，見69.15元，收報68.6元，升7.19%。
其他報道
打風不停市今起實施 姚嘉仁：非為爭取多一兩日交易機會 強調人身安全是首位
恒指低開21點 奧園獲中東投資者收購創辦人持股入主 高開14%