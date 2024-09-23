據公司，在2022年6月East West Bank（華美銀行）向公司旗下全資附屬Landsea Holdings Corporation（LHC）提供信貸融資，在2023年6月底的商業質押協議中，以Landsea Homes的322.56萬股股份進行質押擔保。

由於LHC 已未能符合貸款協議下的若干財務契諾及比率，構成貸款協議下的違約事件，華美銀行已選擇根據加州統一商業守則在嚴格的止贖行動中取得質押股份的所有權，以完全履行LHC在貸款文件下的強制執行責任，並且華美銀行及LHC已於9月22日就信貸融資的協商解決方案達成協議。

於強制執行後，公司於Landsea Homes的持股數量減少至903.52萬股，佔Landsea Homes已發行及流通股份約24.9 %。

公司正在持續評估貸款人所採取行動的法律、財務及營運影響。董事局將會密切監察上述事宜的發展，並會在適當時候根據上市規則發出進一步公告。

其他報道

華潤飲料據報擬於周四開始港IPO預路演

據報匯豐在港房地產貸款違約達32億美元 急增4.6倍

美團建議發行美元優先票據

打風不停市今實施 許正宇：繼續擦亮香港國際金融中心金字招牌

打風不停市今起實施 姚嘉仁：非為爭取多一兩日交易機會 強調人身安全是首位

滬深三大指數今早個別走 人行重啟14天期逆回購

恒指低開21點 奧園獲中東投資者收購創辦人持股入主 高開14%

卡羅特今日起招股 入場費2919元

永利澳門：延長現有融通協議

據報花旗在華擴張計劃面臨美國監管阻力