惠譽指去年底，內地居民槓桿率穩定在GDP的64%，以及家庭可支配收入的115%，按照全球標準衡量，尚屬合理負擔水平，而全國範圍貸款與價值比率（LoanToValue）仍相對保守，預期按揭貸款資產質量將保持總體平穩。另外，惠譽評級內銀的按揭貸款，在房價更具韌性的一線城市有較高敞口，「保交樓」等支持性舉措和房貸利率持續下調，有助限制按揭貸款資產質量的大幅惡化。

惠譽表示，該行評級的內銀在房企貸款敞口有限，而且按揭審批標準較保守，認為現時內房行業壓力不會對它們的生存能力評級，即其自身的信用狀况產生重大影響，另外它們的發行人違約評級也受政府或其股東支持。如果內房壓力持續蔓延，導致整體經濟表現和家庭債務償還能力嚴重惡化，惠譽評級內銀的評級下行風險或將攀升。

政策方面，內地推動銀行向合資格房企項目提供融資支持，並部分市放寬按揭成市和利率下降，不過惠譽指出，內房進入下行期以來，個人按揭貸款和房企貸款一直增長乏力，銀行在發放新的房企貸款會優先考慮優質國有開發商。不過，由於居民收入和住房庫存差異較大，小型地方銀行最易受衝擊，加上房地產相關貸款在小型銀行的集中度較高，會加劇相關貸款風險，令小型銀行本已疲弱的信用狀況進一步承壓。

今年首8個月，內地新建住宅銷售面積下降20.4%，惠譽預期，全年跌幅為10%至15%，為8億到8.5億平方米。人口結構變化加上城市化進程放緩因素作用，2024年至2040年期間的新建住宅年銷售量將保持在8億平方米。受此影響，銀行貸款的增速也將相應回落，截至2024年上半年底，個人按揭佔金融機構貸款總額的15%。房屋銷售疲弱、買家提前還款，令個人按揭佔總貸款的比例自去年底的22%持續穩步下降0.1個百分點至21%。

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