富時羅素發布了最新的富時全球股票指數系列 (FTSE GEIS) 半年度審核報告，公布中國地區指數（GEIS China）成分股調整情況，赤子城科技獲納入富時全球股票指數系列兩項指數內。從該指數歷次成分股變動來看，公司市值變化為調整的核心因素之一。從此次調整來看，赤子城從年初至今已實現 42.78%的漲幅。

赤子城又指，近年來在中東北非地區不斷取得成果，上半年公司核心社交產品在該地區的收入按年增加約44%。近兩年來，中東北非市場的巨大潛力獲得越來越多全球投資者的關注，集團深耕該市場多年，成為為數不多的具有深厚本地化能力的公司。

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