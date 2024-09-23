11組來自不同行業的入選機構將於第二階段探索「數碼港元」和代幣化存款在三大主題上的創新用例，包括代幣化資產結算、可編程性及離線支付。入選機構亦會研究可供個人及企業使用的新型數碼貨幣在實際場景中的商業可行性。

第二階段的研究結果將有助金管局了解一個公私營共存的數碼貨幣生態系統中，設計、實施和運作方面有機會面對的實際問題。「數碼港元+」項目將繼續推進技術和法律基礎的相關工作，為未來可能發行供個人及企業使用的「數碼港元」奠定基礎。

金管局亦將成立「數碼港元」業界論壇，為參與機構提供一個合作平台討論共同事項，並深入探討是否可更具規模地實施和應用新型數碼貨幣。論壇將設有由業界主導的工作小組，就特定主題提出建議，初期會聚焦與可編程性相關的議題。

金管局將在未來約12個月與入選機構緊密合作，共同推進第二階段的工作，並計劃在明年底前向公眾分享第二階段的主要成果。

金管局總裁余偉文表示，「數碼港元+」項目體現金管局一直致力推動數碼貨幣的創新發展。先導計劃為金管局提供一個機會，與業界一同探索新型數碼貨幣如何能為大眾帶來獨特價值。將繼續採取以用例為本的方式研究數碼貨幣，並期待在第二階段和業界參與者緊密合作，共同開創不同的創新用例。

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