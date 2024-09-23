金管局稱，將以原型系統作沙盒測試，探索「數字澳門元」的應用場景，並審慎研判各類風險，以確保澳門貨幣體系的安全穩定，制定切合澳門市場實際的配套法規，為日後「數字澳門元」的正式推出妥善做好各方面的準備。「數字澳門元」屬於數字型態的法定貨幣，與包括紙幣及硬幣的實物澳門元，擁有同等的法律地位和貨幣價值，具有法償性，信用風險為零。

澳門特首賀一誠出席第二屆中國-葡語國家中央銀行及金融家會議開幕時致歡迎辭表示，央行數字貨幣是環球中央銀行高度關注熱門課題，為順應央行數字貨幣的世界發展趨勢，澳門金管局在中國人民銀行支持下，正與人行屬下的數字貨幣研究所合作，推進數字澳門元研發項目，藉著慶祝澳門回歸祖國25周年，計劃今年底開展數字澳門元項目原型系統的公開演示。依托國家前沿技術力量，為澳門貨幣體系引入先進及切合數字經濟發展的科技元素，配合特區長遠發展需要。

中國人民銀行行長潘功勝在會上發表主題演講，他指出，在金融支持澳門經濟適度多元發展方面，至今年7月，大灣區參與跨境理財通的個人投資者逾12萬人，內地與港澳往來的資金匯劃達835億元，澳門居民代理見證累計開戶逾3萬戶。今年至7月內地與澳門跨境人民幣收支總額達1.38萬億元，同比增長20%。

潘功勝稱，多年來不斷加強與澳門金融合作，人行在支持澳門經濟適度多元發展同時，願一如既往助力澳門打造中葡金融合作平台，以澳門為連接點，積極加強與葡語國家合作。同時以會議為契機，繼續與葡語國家加強金融領域合作，不斷提升跨境貿易和投融資的便利化水平。

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