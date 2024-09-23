moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

澳門金管局：正推進數字澳門元  擬今年底向公眾展示功能及應用

在香港發展數碼港元同時，澳門金融管理局今日表示，正按部署推進「數字澳門元」的研發項目，計劃於今年年底，構建具基礎功能的原型系統，並藉着慶祝澳門回歸祖國25周年之際，向公眾展示未來「數字澳門元」的功能及應用。

金管局稱，將以原型系統作沙盒測試，探索「數字澳門元」的應用場景，並審慎研判各類風險，以確保澳門貨幣體系的安全穩定，制定切合澳門市場實際的配套法規，為日後「數字澳門元」的正式推出妥善做好各方面的準備。「數字澳門元」屬於數字型態的法定貨幣，與包括紙幣及硬幣的實物澳門元，擁有同等的法律地位和貨幣價值，具有法償性，信用風險為零。 

澳門特首賀一誠出席第二屆中國-葡語國家中央銀行及金融家會議開幕時致歡迎辭表示，央行數字貨幣是環球中央銀行高度關注熱門課題，為順應央行數字貨幣的世界發展趨勢，澳門金管局在中國人民銀行支持下，正與人行屬下的數字貨幣研究所合作，推進數字澳門元研發項目，藉著慶祝澳門回歸祖國25周年，計劃今年底開展數字澳門元項目原型系統的公開演示。依托國家前沿技術力量，為澳門貨幣體系引入先進及切合數字經濟發展的科技元素，配合特區長遠發展需要。

中國人民銀行行長潘功勝在會上發表主題演講，他指出，在金融支持澳門經濟適度多元發展方面，至今年7月，大灣區參與跨境理財通的個人投資者逾12萬人，內地與港澳往來的資金匯劃達835億元，澳門居民代理見證累計開戶逾3萬戶。今年至7月內地與澳門跨境人民幣收支總額達1.38萬億元，同比增長20%。

潘功勝稱，多年來不斷加強與澳門金融合作，人行在支持澳門經濟適度多元發展同時，願一如既往助力澳門打造中葡金融合作平台，以澳門為連接點，積極加強與葡語國家合作。同時以會議為契機，繼續與葡語國家加強金融領域合作，不斷提升跨境貿易和投融資的便利化水平。

其他報道

人行、中證監及金監總局明日聯合舉行記招惹憧憬

金管局今開展「數碼港元」先導計劃第二階段 料明年底向公眾分享成果

惠譽：內銀內房相關貸款風險可控 惟小型銀行壓力較大

滬深三大指數午後個別發展 滬指收升0.44%

傳考慮在阿聯酋建晶片廠 台積電：專注現有專案 沒新海外投資計劃

【有片：埋身擊】納指期貨有望再次挑戰20900點 應採取低位買入策略

朗詩綠色管理貸款違約  遭華美銀行強制執行LH共322.56萬股

恒指半日升100點 核電家電股炒起 奧園飈109% 藥明系回吐

滬深三大指數半日高收 滬指微升0.72%

港元拆息普遍向上 一個月HIBOR連升2日 見近兩周高

華潤飲料據報擬於周四開始港IPO預路演

據報匯豐在港房地產貸款違約達32億美元 急增4.6倍

美團建議發行美元優先票據

打風不停市今實施 許正宇：繼續擦亮香港國際金融中心金字招牌

打風不停市今起實施　姚嘉仁：非為爭取多一兩日交易機會 強調人身安全是首位

滬深三大指數今早個別走 人行重啟14天期逆回購

恒指低開21點 奧園獲中東投資者收購創辦人持股入主 高開14%