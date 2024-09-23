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金管局：「數碼港元」第二階段先導計劃研實際場景中商業可行性

金管局聯同11間入選機構就「數碼港元」啟動第二階段先導計劃，進一步探索可供個人及企業使用「數碼港元」和代幣化存款於「代幣化資產結算」、「可編程性」及「離線支付」三大主題的用例。金管局表示，將於未來一年與入選機構合作，計劃於2025年底前向公眾公布第二階段成果。

以計劃中於「代幣化資產結算」主題為例，其中一個用例試驗包括恒生銀行（0011）、Aptos Lab及波士頓顧問公司，將測試於公共區塊鏈上使用數碼貨幣，結算代幣化基金的商業價值。

金管局首席金融科技總監周惠強指出，第二階段目的為測試數碼貨幣於實際場景中應用，就數碼貨幣的擴容性及商業可行性深入研究。金管局副總裁李達志表示，第一階段數碼貨幣的「可用性」，而第二階段則為數碼貨幣旨於探索數碼貨幣是否「好用」，至於實際推出與否及推出時間「數碼港元」，要視乎第二階段計劃的結果。

李達志提到，第二階段的個別入選機構，於第一階段時所選的主題或有所不同，他解釋，或為入選機構於得第一階段時已得成果，而出現此情况。

金管局亦將成立「數碼港元」業界論壇，為參與機構提供一個合作平台討論共同事項，並深入探討是否可更具規模地實施和應用新型數碼貨幣。論壇將設有由業界主導的工作小組。另外，金管局亦將「數碼港元」易名為「數碼港元+」。

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