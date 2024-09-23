恒指收市跌11點或0.06%，報18247點，終止六連升，大市成交金額1242億元，較上日減少29.7%；國指升7點或0.12%，報6389點，連升七日；恒生科技指數收報3698點，跌0.15%，終結八連漲。
個別大型科技股午後回軟。阿里巴巴（9988）跌0.52%，收報86.75元；騰訊（0700）跌0.26%，收報387.6元；美團（3690）跌2.28%，收報132.8元；小米（1810）董事長兼首席執行官雷軍在微博發文表示，定於周四（26日）晚上7時發布Note 14系列產品，帶動股價升3.37%，收報20.55元，為表現最好藍籌；京東（9618）升0.44%，收報113.1元；網易（9999）跌0.24%，收報123.8元；百度 （9888）跌0.94%，收報84.65元；快手（1024）收報41元，跌1.09%。
電力股表現強勢，核電股受捧，中廣核礦業（1164）收報1.45元，升8.21%；華能國電（0902）收報4.41元，升3.52%；華潤電力（0836）收報19.84元，升3.33%；中廣核電力（1816）收報3.01元，升5.24%；大唐發電（0991）收報1.42元，升2.9%。
有傳美國將升級打壓中國汽車，美國商務部將提議禁止美國公路上行駛的網聯汽車和自動駕駛汽車使用中國軟件和硬件，汽車股普遍向下。比亞迪（1211）收報240.4元，跌1.96%；蔚來（9866）收報39.95元，跌4.99%；小鵬（9868）收報37.2元，跌2.23%；理想（2015）收報84.6元，跌0.99%；零跑（9863）收報23元，跌3.16%；恒大汽車（0708）收報0.25元，跌10.71%。
奧園（3883）引入阿聯酋公司為戰略投資者，創始人放棄主席和控股股東之位。該股收報0.27元，升126.89%。
上周五尾盤大漲的生物醫藥股普遍回調，藥明系向下。藥明生物（2269）收報12.7元，跌5.08%，為表現最差藍籌；藥明康德（2359）收報40.95元，跌3.65%。
赤子城科技（9911）獲納入富時全球股票指數系列兩項指數，收報2.95元，升6.5%。
美的（0300）獲花旗首予「買入」，收報67.6元，升5.63%。
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