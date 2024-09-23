時代集團全年收益按年減少約12.1%至約16.07億元，主要由於製造業務下跌。毛利率按年增2.5個百分點至約35.6%，升幅主要由於帶來較高毛利率的零售業務的收益貢獻增加。

全年其他收入及收益按年跌68.4%至1830萬元，主要由於人民幣兌美元貶值，因而全年度產生外匯虧損淨額約240萬元。

全年銷售及分銷開支按年增約16.5%至2.12億元，增幅主要由於就零售業務推出若干營銷活動。行政開支亦按年增12.7%至2.33億元。全年資本開支達約6420萬元，主要由於擴展零售業務及興建印尼廠房。

集團同時披露，張繼燊已辭去公司秘書一職，集團委仕黃儒傑接替其職務，即日起生效。

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