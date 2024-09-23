moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

時代集團全年純利跌49.8% 末期息削43%至4仙

時代集團（1023）公布，截至2024年6月底的全年純利按年跌49.8%至1.02億元，每股基本盈利為0.1058元，派末期息每股4仙，按年跌42.86%。

時代集團全年收益按年減少約12.1%至約16.07億元，主要由於製造業務下跌。毛利率按年增2.5個百分點至約35.6%，升幅主要由於帶來較高毛利率的零售業務的收益貢獻增加。

全年其他收入及收益按年跌68.4%至1830萬元，主要由於人民幣兌美元貶值，因而全年度產生外匯虧損淨額約240萬元。

全年銷售及分銷開支按年增約16.5%至2.12億元，增幅主要由於就零售業務推出若干營銷活動。行政開支亦按年增12.7%至2.33億元。全年資本開支達約6420萬元，主要由於擴展零售業務及興建印尼廠房。

集團同時披露，張繼燊已辭去公司秘書一職，集團委仕黃儒傑接替其職務，即日起生效。

其他報道

據報小米要求印度收回含商業機密反壟斷報告

澳門金管局：正推進數字澳門元  擬今年底向公眾展示功能及應用

人行、中證監及金監總局明日聯合舉行記招惹憧憬

金管局今開展「數碼港元」先導計劃第二階段 料明年底向公眾分享成果

惠譽：內銀內房相關貸款風險可控 惟小型銀行壓力較大

滬深三大指數午後個別發展 滬指收升0.44%

傳考慮在阿聯酋建晶片廠 台積電：專注現有專案 沒新海外投資計劃

【有片：埋身擊】納指期貨有望再次挑戰20900點 應採取低位買入策略

朗詩綠色管理貸款違約  遭華美銀行強制執行LH共322.56萬股

恒指半日升100點 核電家電股炒起 奧園飈109% 藥明系回吐

滬深三大指數半日高收 滬指微升0.72%

港元拆息普遍向上 一個月HIBOR連升2日 見近兩周高

華潤飲料據報擬於周四開始港IPO預路演

據報匯豐在港房地產貸款違約達32億美元 急增4.6倍

美團建議發行美元優先票據

打風不停市今實施 許正宇：繼續擦亮香港國際金融中心金字招牌

打風不停市今起實施　姚嘉仁：非為爭取多一兩日交易機會 強調人身安全是首位