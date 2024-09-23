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耀才證券推認購銀債12項費用全免優惠

耀才證券（1428）宣布，為新舊客戶提供優先登記認購銀色債券，推出「12項全免」優惠。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美聯儲宣布減息半厘，現時大額定存亦回報率只有約3.5厘左右，但今次推出的銀債則保證有4厘回報，相信今年的認購反應會更勝去年，參考去年所發行的銀債約32.3萬人申請，每人最多可分配23手，預期接近50萬人參與，建議客戶認購15至20手。

許繹彬續指，美國此次減息幅度比預期中更大。隨後香港多間銀行亦將港元最優惠利率下調0.25厘，在股市及樓市前景不明朗下，相信「銀髮族」會傾向於存放資金於銀行作定期收息。

是次耀才推出的耀才新舊客戶認購銀債「12項全免」，包括利息、按金、認購手續費、存入費、存倉費、平台費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、提早贖回費，以及代收股息手續費全免。

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