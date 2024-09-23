許繹彬續指，美國此次減息幅度比預期中更大。隨後香港多間銀行亦將港元最優惠利率下調0.25厘，在股市及樓市前景不明朗下，相信「銀髮族」會傾向於存放資金於銀行作定期收息。

是次耀才推出的耀才新舊客戶認購銀債「12項全免」，包括利息、按金、認購手續費、存入費、存倉費、平台費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、提早贖回費，以及代收股息手續費全免。

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