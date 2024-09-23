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花旗：澳門9月「巨鯨」級豪賭客數目注碼俱增  再見韓國「巨鯨」現身

花旗發表最新澳門賭枱調查報告，發現由今年至今，達到豪賭級數，下注10萬元或以上的「巨鯨」賭客多達228名，下注金額共4330萬元，比2023年同期只有224個「巨鯨」賭客，下注額共3970萬元還要多。同時，該等賭客由今年至今月均下注額達65.5萬元，比去年同期平均的45.7萬元為多，這鼓賭客使費趨勢有加速之勢，單在過去5個月的數據顯示，已提高至月均72.8萬元。這反映出，豪賭客即使在內地經濟現時狀態下，仍有能力及願意在澳門消費。

同時，該行的數據亦發現，高端中場玩家亦比之前多出42%，亦反映出休閒玩家重臨。雖然此舉會按年攤薄了每名玩家的平均下注金額約5%，但是足以成為推動總下注按年增長36%的動力。按其在9月24日到澳門賭場的高端中場觀察所得，單在9月單日已錄得1190萬元投注，比去年同月的880萬元，多出26%；場內的賭客亦按年增加42%至613名。但是由於場內多了玩家，因此平均下注碼按年跌5%至19389元。從數據上顯示，該行認為，高端中場賭客的質素仍保持強勁。

至於在追蹤豪賭的「巨鯨」芳踪方面，今個月比去年同月錄得的數目多達21名，比去年同月多出4名。月內下注最豪的「巨鯨」曾經在銀河娛樂（0027）旗下星際娛樂場天峰下注達64萬元。在澳門銀河更見多達5個「巨鯨」級賭客，在短時間到訪期間，下注10萬至25萬元。該行更第二次見到來自韓國的「巨鯨」賭客。除此之外，該行亦發現在美高梅中國（2282）旗下美獅美高梅高注額區，有3名「巨鯨」賭客下注19萬至28萬元，另有3名「巨鯨」賭客到訪該娛娛樂場的Supreme Room。在新濠博亞（美：MLCO）旗下新濠影匯高注額區，亦見3名「巨鯨」賭客下注30萬至40萬元。 

花旗指出，金沙中國（1928）的高端中場表現復蘇，今月排名首位，佔總注碼比重達26%，較8月份佔比高4個百分點。雖然倫敦人仍然有翻新工程進行中，但是在錄得的博彩業務量保持穩固，新濠博亞則對高端中場進行重塑品牌，在今個月的注碼佔比達17%，比早一個月的13.5%為高。從新濠影匯所見「巨鯨」出沒，認為今次新濠博亞重塑品牌已見成功。

雖然「巨鯨」賭客在澳門頻繁現身，但是濠賭股股價今日受壓，跌幅最大為金沙中國，全日股價跌1.95%，成交額達3.86億元。

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