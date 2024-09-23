中銀表示，於第二階段試驗中，該行利用區塊鏈技術構建聯盟鏈平台，為客戶創建唯一的數碼身份，和發行具統一規範且跨機構可用的「數碼港元」。同時中銀與新鴻基地產（0016）旗下新輝（建築管理））及其他合作夥伴，將發掘在更多場景應用數字貨幣的可編程特性，通過應用智能合約技術，令交易在符合條件下自動執行，從而實現去中心化金融，提升商業運作效率及透明度。

渣打香港則與貝萊德及Mastercard組成三方聯盟，將採用端到端方式探索代幣化投資應用案例，潛在方案可讓投資者直接透過數碼港元或代幣化存款，向相關資產管理人購買代幣化資產並進行交易結算。由渣打集團（2888）旗下 SC Ventures的 Libeara，將與渣打香港和貝萊德合作提供平台，透過Mastercard 的「多代幣網絡」，共同推動代幣化資產的潛在發行。

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