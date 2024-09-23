該調查於今年8月15日至27日線上訪問1057位擁有100萬元以上流動資產的中產人士，發現受訪者開始計劃退休的年齡平均為45歲，並目標於60歲時退休展開人生新階段。

調查顯示，受訪者希望退休時擁有已供滿按揭的自住物業、醫療額外儲備，以及足夠的儲蓄及投資，以維持每月平均27000元的被動收入。一些受訪者亦表示理想的投資組合包括額外一個能持續提供租金收入的物業。

此外，調查亦發現受訪者都會承擔照顧家庭的責任，每人平均需供養兩名家屬，並在退休資產組合中預留專用儲備作相關開支。半數受訪者期望退休時實現「醫療財務自由」，能預留110萬元應付額外醫療費用。

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