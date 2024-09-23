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貝萊德：人工智能產品明年才發揮重大影響 對行業前景樂觀

科技股在今年大部分時間主導大市，市場對人工智能的熱情高漲。然而，科技股升勢最近中斷，導致部分投資者質疑人工智能熱潮是否已經過去。貝萊德世界科技基金經理及科技行業投資主管Tony Kim，及環球科技團隊基金經理Reid Menge就此提供見解，並對前景保持樂觀。

他們說，科技股在7月受挫，導致部分科技投資者感到錯愕。不過他們相信科技行業將保持強勢，並認為夏季的回調屬暫時性。儘管如此，他們確實觀察到科技股之間的差距擴大，而「七大科技巨頭」亦不例外，因為在開發、推動及應用人工智能的競賽中，市場正嘗試識別出「贏家」及「輸家」。

他們最近進行了為期一周的調研考察，並與三藩市及矽谷的29間上市及私營科技公司的領導層會面，結果印證了他們的基本觀點：人工智能將繼續發展，他們現在看到的投資機會只是冰山一角。今天，人工智能的商業化主要在於人工智能「工廠」的建設。超大型運算服務供應商、私營企業及政府實體正斥資數千億美元建設人工智能數據中心，並爭相投資於圖形處理器（GPU）集群，以支援日益龐大的人工智能模型。

與此同時，人工智能的應用案例及實際應用仍處於起步階段，預計人工智能產品要到2025年才會發揮重大影響，軟件開發支出因此趨向審慎，軟件客戶亦因對人工智能發展的預期而延後購買產品。

雖然市場質疑科技股的估值是否過高，但是貝萊德認為，此輪升勢與1990年代末的科網泡沫及新冠病毒疫情期間的市場不同。按經修訂後的預測市盈率計算，現時許多科技股的估值較2023年升勢開始前便宜。截至7月，科技行業的2024年平均盈利增長預測為20%，較年初的估計顯著增加，利潤率亦有所提升。

貝萊德認為，受人工智能發展帶動，加上科技公司承諾審慎控制成本，科技行業有望維持穩定的整體盈利增長。他們的團隊致力發掘下一個蘊藏機會的領域，同時評估哪些商業模型可能隨著人工智能日益成熟而面臨風險。他們認為在投資此領域時更需要積極參與，儘管近期的波動令人不安，但非意料之外，反而能夠在這個具潛力並將持續發展的主題中帶來入市機會。

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