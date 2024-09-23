他們說，科技股在7月受挫，導致部分科技投資者感到錯愕。不過他們相信科技行業將保持強勢，並認為夏季的回調屬暫時性。儘管如此，他們確實觀察到科技股之間的差距擴大，而「七大科技巨頭」亦不例外，因為在開發、推動及應用人工智能的競賽中，市場正嘗試識別出「贏家」及「輸家」。

他們最近進行了為期一周的調研考察，並與三藩市及矽谷的29間上市及私營科技公司的領導層會面，結果印證了他們的基本觀點：人工智能將繼續發展，他們現在看到的投資機會只是冰山一角。今天，人工智能的商業化主要在於人工智能「工廠」的建設。超大型運算服務供應商、私營企業及政府實體正斥資數千億美元建設人工智能數據中心，並爭相投資於圖形處理器（GPU）集群，以支援日益龐大的人工智能模型。

與此同時，人工智能的應用案例及實際應用仍處於起步階段，預計人工智能產品要到2025年才會發揮重大影響，軟件開發支出因此趨向審慎，軟件客戶亦因對人工智能發展的預期而延後購買產品。

雖然市場質疑科技股的估值是否過高，但是貝萊德認為，此輪升勢與1990年代末的科網泡沫及新冠病毒疫情期間的市場不同。按經修訂後的預測市盈率計算，現時許多科技股的估值較2023年升勢開始前便宜。截至7月，科技行業的2024年平均盈利增長預測為20%，較年初的估計顯著增加，利潤率亦有所提升。

貝萊德認為，受人工智能發展帶動，加上科技公司承諾審慎控制成本，科技行業有望維持穩定的整體盈利增長。他們的團隊致力發掘下一個蘊藏機會的領域，同時評估哪些商業模型可能隨著人工智能日益成熟而面臨風險。他們認為在投資此領域時更需要積極參與，儘管近期的波動令人不安，但非意料之外，反而能夠在這個具潛力並將持續發展的主題中帶來入市機會。

其他報道

傳Nvidia停售特供中國H20晶片 Nvidia：不作評論

耀才證券推認購銀債12項費用全免優惠

卡羅特獲基石投資者認購3.13億元 佔發行股份逾四成

金管局：「數碼港元」第二階段先導計劃研實際場景中商業可行性

恒指跌11點 終止六連升 傳美國升級打壓中國汽車 蔚來跌近半成 藥明生物挫5％

時代集團全年純利跌49.8% 末期息削43%至4仙

據報小米要求印度收回含商業機密反壟斷報告

澳門金管局：正推進數字澳門元 擬今年底向公眾展示功能及應用

人行、中證監及金監總局明日聯合舉行記招惹憧憬

金管局今開展「數碼港元」先導計劃第二階段 料明年底向公眾分享成果

惠譽：內銀內房相關貸款風險可控 惟小型銀行壓力較大

滬深三大指數午後個別發展 滬指收升0.44%

傳考慮在阿聯酋建晶片廠 台積電：專注現有專案 沒新海外投資計劃

【有片：埋身擊】納指期貨有望再次挑戰20900點 應採取低位買入策略

朗詩綠色管理貸款違約 遭華美銀行強制執行LH共322.56萬股

恒指半日升100點 核電家電股炒起 奧園飈109% 藥明系回吐

滬深三大指數半日高收 滬指微升0.72%