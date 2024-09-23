證監會經調查發現，鄭仲昇於2020年8月24日為客戶買入公司X股份時，發出錯誤的交易指示。鄭在系統內誤把223.2萬股輸入為23.2萬股，導致在執行客戶的交易指示時少買200萬股股份。同日收市後，鄭獲提醒有關交易執行錯誤，但卻在4日後才向高盛管理層及合規部匯報此事。

證監會發現，鄭在試圖透過以下方式糾正交易執行錯誤時，曾以不誠實的手法將之隱瞞，包括安排利便交易以買入尚欠的200萬股股份，藉以滿足客戶的交易指示；向參與執行利便交易的高盛同事作出失實陳述，聲稱他已就有關交易取得客戶的同意，但事實卻非如此；及向客戶的帳戶記入原有交易的較低價格，而非利便交易的較高價格，令高盛更難偵測到有關錯誤。

證監會認為鄭的行為違反了《操守準則》，並非獲發牌的適當人選。在做出決定時考慮到鄭仲昇的失當行為是不誠實，但鄭沒有藉由其失當行為來獲取任何個人金錢利益，亦無導致任何客戶損失；鄭承認自己的失當行為，並自行向證監會匯報有關事件；鄭就自己的行為表示悔意；及他過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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