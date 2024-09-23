澳門統計暨普查局資料顯示，今年8月暑假期間入境旅客創單月新高，達365.17萬人次，按年上升13.3%，較2019年同期增加0.8%；與今年7月比較則上升20.9%。不過夜旅客及留宿旅客分別近204.14萬人次及161.04萬人次，按年分別增加23.4%及2.7%。旅客平均逗留1.1日，較去年同月減少0.1日，其中留宿旅客的平均逗留時間延長0.1日至2.3日。
按客源分析，8月內地旅客按年增加18.5%至275.23萬人次，其中個人遊旅客佔146.62萬人次，上升9.3%；大灣區珠三角九市旅客增加21.3%至134.67萬人次。月內十個新增個人遊城市旅客按年增加17.1%至近4.56萬人次，當中有51.9%為個人遊旅客，佔近2.37萬人次。台灣地區旅客達7.36萬人次，按年上升26.7%，香港旅客卻按年減少6.8%至66.35萬人次。8月內地旅客較2019年同期增加4%，香港及台灣地區旅客分別回復至2019年同期的99.6%及77.3%。
8月國際旅客共162,331人次，按年上升25.5%，恢復至2019年同期的75.3%。東南亞市場方面，菲律賓、馬來西亞及新加坡分別達3.52萬人次、7647人次及5,806人次，按年分別增加31.7%、4.9%及1.9%。印尼及泰國旅客分別有1萬及6383人次，則分別下跌10.1%及23%。東北亞的韓國及日本則錄得3.69萬人次及1.06萬人次，按年分別增加61.4%及24.8%，長途客源中，美國旅客達1.03萬人次，按年增加18.2%。
今年首八個月的入境旅客共2339.29萬人次，按年上升32.7%，恢復至2019年同期的85.3%；國際旅客佔150.39萬人次，恢復至68.9%。
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