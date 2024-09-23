按客源分析，8月內地旅客按年增加18.5%至275.23萬人次，其中個人遊旅客佔146.62萬人次，上升9.3%；大灣區珠三角九市旅客增加21.3%至134.67萬人次。月內十個新增個人遊城市旅客按年增加17.1%至近4.56萬人次，當中有51.9%為個人遊旅客，佔近2.37萬人次。台灣地區旅客達7.36萬人次，按年上升26.7%，香港旅客卻按年減少6.8%至66.35萬人次。8月內地旅客較2019年同期增加4%，香港及台灣地區旅客分別回復至2019年同期的99.6%及77.3%。

8月國際旅客共162,331人次，按年上升25.5%，恢復至2019年同期的75.3%。東南亞市場方面，菲律賓、馬來西亞及新加坡分別達3.52萬人次、7647人次及5,806人次，按年分別增加31.7%、4.9%及1.9%。印尼及泰國旅客分別有1萬及6383人次，則分別下跌10.1%及23%。東北亞的韓國及日本則錄得3.69萬人次及1.06萬人次，按年分別增加61.4%及24.8%，長途客源中，美國旅客達1.03萬人次，按年增加18.2%。

今年首八個月的入境旅客共2339.29萬人次，按年上升32.7%，恢復至2019年同期的85.3%；國際旅客佔150.39萬人次，恢復至68.9%。

其他報道

HKEsports伙翠華設電競職業聯賽賽事直播派對場地

中冶旗下公司獲工銀投資及農銀投資合共斥逾54億人幣增資

招商永隆銀行下調港元最優惠利率0.25厘至5.875厘

工銀亞洲入圍「數碼港元」先導計劃第二階段

香港機場8月單日客運量逾17萬人次 創疫後新高

新奧能源擬出資6億元供新獎勵股份購買及回購

高盛前交易員鄭仲昇遭證監會禁止重投業界半年

中銀航空租賃：擬將機隊數目增至1000部飛機

工行據報未來5年糧食重點領域信貸資金至少1萬億人幣

蕭逸旗下Animoca Brands計劃在港上市

匯豐調查：香港中產需逾2000萬元資產組合實現理想退休生活

貝萊德：人工智能產品明年才發揮重大影響 對行業前景樂觀

本港三家發鈔行參與「數碼港元+」計劃第二階段

花旗：澳門9月「巨鯨」級豪賭客數目注碼俱增 再見韓國「巨鯨」現身

傳Nvidia停售特供中國H20晶片 Nvidia：不作評論

耀才證券推認購銀債12項費用全免優惠

卡羅特獲基石投資者認購3.13億元 佔發行股份逾四成

金管局：「數碼港元」第二階段先導計劃研實際場景中商業可行性