機場管理局公布，今年8月機場客運量達約492萬人次，貨運量為40.6萬公噸，按年別上升23%及10.6%；飛機起降量則按年增加26.1%至31605架次。
於8月18日的高峰期，機場單日客運量達17.46萬人次旅客，再創疫後新高。所有類別旅客包括香港居民、訪客及轉機／過境旅客量均較去年同月明顯上升，當中往來東南亞、中國內地及日本於月內錄得最顯著升幅。
機場貨運量於2024年8月持續錄得雙位數同比升幅。出口貨運量依然是主要增長動力，與去年同月相比增加14.6%。在多個主要貿易地區中，以往來歐洲、東南亞及中東的貨運量於月內出現最龐大增幅。
於今年首8個月，客運量上升至3490萬人次，飛機起降量則躍升至23.7萬架次，分別較2023年同期錄得43.5%及41.4%增幅；而貨運量則按年增加16.5%至約320萬公噸。
過去12個月，機場客運量按年升77.1%至約5010萬人次，飛機起降量上升56%至345 615架次；貨運量則錄得15.9%升幅至約480萬公噸。
其他報道
花旗：澳門9月「巨鯨」級豪賭客數目注碼俱增 再見韓國「巨鯨」現身
傳Nvidia停售特供中國H20晶片 Nvidia：不作評論
恒指跌11點 終止六連升 傳美國升級打壓中國汽車 蔚來跌近半成 藥明生物挫5％