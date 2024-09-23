於8月18日的高峰期，機場單日客運量達17.46萬人次旅客，再創疫後新高。所有類別旅客包括香港居民、訪客及轉機／過境旅客量均較去年同月明顯上升，當中往來東南亞、中國內地及日本於月內錄得最顯著升幅。

機場貨運量於2024年8月持續錄得雙位數同比升幅。出口貨運量依然是主要增長動力，與去年同月相比增加14.6%。在多個主要貿易地區中，以往來歐洲、東南亞及中東的貨運量於月內出現最龐大增幅。

於今年首8個月，客運量上升至3490萬人次，飛機起降量則躍升至23.7萬架次，分別較2023年同期錄得43.5%及41.4%增幅；而貨運量則按年增加16.5%至約320萬公噸。

過去12個月，機場客運量按年升77.1%至約5010萬人次，飛機起降量上升56%至345 615架次；貨運量則錄得15.9%升幅至約480萬公噸。

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