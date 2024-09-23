文章日期：2024年9月23日 19:29
招商永隆銀行宣布，將港元最優惠利率（P）由6.125厘下調0.25厘至5.875厘，而美元P則由8.5厘下調0.5厘至8厘，兩者同於明日（24日）生效。
美國上周四宣布減息0.5厘，本港三大發鈔行同日宣布減港元最優惠利率0.25厘，其後陸續有中小型銀行跟隨減P。
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