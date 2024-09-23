香港電子競技有限公司( Hong Kong Esports Limited ) 與餐飲股翠華集團(1314 )宣布跨界合作，共同打造香港首個專為《 Garena 傳說對決 》 職業聯賽設計的賽事直播派對場地。
由9月28日起，翠華集團旗下揚食屋將直播香港職業電子競技隊伍HKA( Hong Kong Attitude )的賽事，為消費者提供全新的餐飲娛樂概念體驗。此外，雙方還計劃舉辦多項互動活動，包括大型賽事直播、選手見面會等。
據新聞稿指，過去10年香港的電競市場迅速發展，吸引了大量年輕人。此次合作不但將為本地電競生態系統注入新的活力，創建由線上到線下的互動平台，還展示了新的跨界合作模 式，示範電競賽事如何助力香港企業向國際推廣形象，幫助本地企業開拓國際市場。
Hong Kong Esports Limited行政總裁鍾培生表示，隨著電競市場的發展，電競賽事的觀眾基礎正不斷擴大，作為香港首家擁有職業電子競技隊伍的公司，公司正在聚焦挖掘當中流量變現的巨大潛力。
鍾培生指，每場電競賽事都能吸引10萬人以上的線上觀眾。以《Garena傳說對決》為例，它的觀眾遍及香港、澳門、台灣，以至東南亞 各國市場。對於有意進軍海外市場的企業，這類型的國際性電競賽事可以為他們提供具吸引力的宣傳平台。
他指，今次與翠華的合作，亦體現了其對支持香港電競的共同願景，以及對電競作為推動企業國際化的重要途徑的認同。
翠華行政總裁李堃綸則表示，過去一年，翠華進行了品牌重塑，成功吸引了年輕一代消費者的目光。是次與Hong Kong Esports的跨界合作，符合集團的整體發展策略。公司看好電競作為接觸年輕消費者的重要渠道，期待透過今次合作，提升在國際市場上的知名度，鞏固品牌成為新一代遊客訪港必試美食的首選。
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