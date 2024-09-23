名創優品旗下的駿才國際收購上述股權資金來源均為駿才國際及駿才國際股東的自有及自籌資金。

今次交易完成後，永輝超市第一大股東將變更為駿才國際，合計持有公司股份 29.4%。駿才國際及其實控方名創優品將與永輝超市攜手向品質零售模式轉型。牛奶公司在悉售手上持有的永輝超市後，持股由21.08%降至0%，套現近44.06億元﹔京東世貿持有的永輝超市由6.98%降至2.94%，套現近8.63億元﹔宿遷涵邦持有的永輝超市將由4.27%，降至0%，套現近9.11億元。

永輝超市指，今次權益變動不構成關聯交易，不觸及要約收購。交易亦不會影響永輝超市的正常生產經營，公司將根據後續進展情況及時履行資訊披露義務。

今次交易尚需待以下條件落實，包括牛奶公司開立減持 A 股人民幣專用帳戶所需的中國人民銀行及外匯管理局的登記手續已經完成﹔名創優品本次交易的通函取得香港聯交所的無異議確認；名創優品股東大會批准﹔上交所出具的合規性確認意見﹔以及中國市監總局就今次交易經營者集中申報作出了不實施進一步審查、不予禁止或附加限制性條件批准的決定。