標普全球9月份PMI初值顯示，美國製造業連續第三個月萎縮，服務業擴張速度略有放緩。波音向工會提出四年內整體加薪30%，以解決持續逾一周的罷工，並稱新提案為最佳且最終版本。

道瓊斯工業平均指數收漲61點，升幅0.15%，報42124點。標普500指數收漲16點，升幅0.29%，報5718點。納斯達克綜合指數收漲25點，或0.15%，報17974點。

Visa升1.36%，報288.63美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻25點，而Salesforce跌0.97%，報264.21元，拖累道指17點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報226.47元，跌0.75%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報161.85元，跌1.06%，亞馬遜(美：AMZN)收市報193.88元，升1.18%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報564.41元，升0.54%，英偉達(美：NVDA)收市報116.26元，升0.22%，微軟(美：MSFT)收市報433.51元，跌0.4%，Tesla (美：TSLA)收市報250元，升4.93%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.41%，報516點。德國DAX指數收漲0.68%，報18846點；法國CAC 40指數漲0.11%，報7508點；英國富時100指數收漲0.37%，報8259點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.37%，報5917點。

美國2年期債息曾跌最多0.89%，是9月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.28%。低見3.5592厘，是9月20日3.5574厘後最低。收市報3.5866厘，是9月19日後收市新低，當日報3.5813厘。

美國10年期債息曾升最多1.37%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為1.68%。高見3.7925厘，是9月4日3.8405厘後最高。收市報3.7489厘，是9月4日後收市新高，當日報3.7552厘。連升5日，累計升0.1313厘，對上一次連升5日是8月30日。

美2年期10年期債息差曾高見17.935基點，是2022年6月10日22.87基點後最高。收市報16基點，是2022年6月9日後收市新高，當日報22.644點。連升4日，累計升12.132點，對上一次連升4日是4月3日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至87.425基點，是7月1日87.346基點後最窄。收市報87.615基點，是5月30日後收市最窄，當日報86.768基點。連續5日收窄，累計38.526基點，對上一次連升5日是8月30日。

金龍指數曾升最多2.49%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為4.21%。高見5983.51點，是7月15日6044.67點後最高。收市報5917.72點，是7月16日後收市新高，當日報5969.94點。

道指曾升最多0.3%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為1.58%。高見42190.05點，創紀錄新高。收報42124.65點，升0.15%，創收市價計新高。連升3日，累計升621.55點，對上一次連升3日是9月13日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是9月13日。

標指曾升最多0.4%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為2.05%。高見5725.36點，是9月19日5733.57點後最高。收報5718.57點，升0.28%，創收市價計新高。

納指曾升最多0.41%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為3%。高見18021.57點，是9月20日18024.34點後最高。收市報17974.27點，是9月19日後收市新高，當日報18013.98點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月18日。