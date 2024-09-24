美債息短跌長升，2年10年期債息差續正數，創兩年3個月高，3個月10年息差收至兩個月最窄，金龍指數兩個月高，道指創即市及收市新高，標指創收市新高。多位聯儲局官員認為，當前的利率水平仍然對美國經濟構成沉重壓力，不排除繼續大幅減息的可能性。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長Neel Kashkari表示，支持在今年剩餘兩次政策會議上每次以25個基點的幅度減息。亞特蘭大聯邦儲備銀行行長Raphael Bostic則表示，隨著通脹和就業之間的風險變得更加均衡，以大幅減息行動啟動聯儲局的減息周期將有助於使利率更接近中性水平。華爾街策略師Ed Yardeni表示，受益於聯儲局大幅減息，美股可能飈升至新高，不過如果央行官員不謹慎行事，也可能會導致通脹重現。
標普全球9月份PMI初值顯示，美國製造業連續第三個月萎縮，服務業擴張速度略有放緩。波音向工會提出四年內整體加薪30%，以解決持續逾一周的罷工，並稱新提案為最佳且最終版本。
道瓊斯工業平均指數收漲61點，升幅0.15%，報42124點。標普500指數收漲16點，升幅0.29%，報5718點。納斯達克綜合指數收漲25點，或0.15%，報17974點。
Visa升1.36%，報288.63美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻25點，而Salesforce跌0.97%，報264.21元，拖累道指17點。
科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報226.47元，跌0.75%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報161.85元，跌1.06%，亞馬遜(美：AMZN)收市報193.88元，升1.18%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報564.41元，升0.54%，英偉達(美：NVDA)收市報116.26元，升0.22%，微軟(美：MSFT)收市報433.51元，跌0.4%，Tesla (美：TSLA)收市報250元，升4.93%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.41%，報516點。德國DAX指數收漲0.68%，報18846點；法國CAC 40指數漲0.11%，報7508點；英國富時100指數收漲0.37%，報8259點。
納斯達克中國金龍指數收漲1.37%，報5917點。
美國2年期債息曾跌最多0.89%，是9月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.28%。低見3.5592厘，是9月20日3.5574厘後最低。收市報3.5866厘，是9月19日後收市新低，當日報3.5813厘。
美國10年期債息曾升最多1.37%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為1.68%。高見3.7925厘，是9月4日3.8405厘後最高。收市報3.7489厘，是9月4日後收市新高，當日報3.7552厘。連升5日，累計升0.1313厘，對上一次連升5日是8月30日。
美2年期10年期債息差曾高見17.935基點，是2022年6月10日22.87基點後最高。收市報16基點，是2022年6月9日後收市新高，當日報22.644點。連升4日，累計升12.132點，對上一次連升4日是4月3日。
美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至87.425基點，是7月1日87.346基點後最窄。收市報87.615基點，是5月30日後收市最窄，當日報86.768基點。連續5日收窄，累計38.526基點，對上一次連升5日是8月30日。
金龍指數曾升最多2.49%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為4.21%。高見5983.51點，是7月15日6044.67點後最高。收市報5917.72點，是7月16日後收市新高，當日報5969.94點。
道指曾升最多0.3%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為1.58%。高見42190.05點，創紀錄新高。收報42124.65點，升0.15%，創收市價計新高。連升3日，累計升621.55點，對上一次連升3日是9月13日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是9月13日。
標指曾升最多0.4%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為2.05%。高見5725.36點，是9月19日5733.57點後最高。收報5718.57點，升0.28%，創收市價計新高。
納指曾升最多0.41%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為3%。高見18021.57點，是9月20日18024.34點後最高。收市報17974.27點，是9月19日後收市新高，當日報18013.98點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月18日。