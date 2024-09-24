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港股ADR升156點 夜期高水215點 美期跌亞股升

美股向上，港股ADR升156點或0.86%，報18404點，即月恒指夜期升194點，報18462點，夜期高水215點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.33%，折合報390.3元；阿里巴巴（9988）升2.03%，折合報87.67元；美團（3690）跌0.4%，折合報133.83元；匯控（0005）升2.03%，折合報70.18元；建行（0939）升2.24%，折合報5.66元。

道期現跌0.115%；標期現跌0.07%；納期現跌0.06%。日本東證指數現升1.07%；韓國KOSPI指數現升0.44%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.1%。

VIX指數隔晚跌1.6%或0.26點，報15.89點。

紐油現升0.36%或0.25美元，報70.63美元；布油現升0.29%或0.21美元，報74.12美元；金價現跌0.1%或2.69美元，報2626.03美元；LME 銅期貨隔晚升0.75%或72美元，報9548.5美元。比特幣現跌0.06%或41.52美元，報63275.82美元；美國10年期債息現跌0.15%或0.0057厘，報3.7432厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括，卓能（0131）、大象未來集團（2309）

首鋼福山資源（0639）30供1集資逾4.2億，擬部署內地焦煤開採。

金至尊（2882）受金價升對沖虧損拖累，發盈警料全年蝕逾1.3億。

名創優品（9896）入股A股公司永輝超市總代價69億。

澳門8月入境客逾365萬增13%，港客跌近7%。花旗：澳門9月「巨鯨」級豪賭客數目注碼俱增，再見韓國「巨鯨」現身。

HKEsports伙翠（2882）華設電競職業聯賽賽事直播派對場地。

中冶（1618）旗下公司獲工銀投資及農銀投資合共斥逾54億人幣增資。

香港機場8月單日客運量逾17萬人次，創疫後新高。

新奧能源（2688）擬出資6億元供新獎勵股份購買及回購。

中銀航空租賃（2588）：擬將機隊數目增至1000部飛機。

工行（1398）據報未來5年糧食重點領域信貸資金至少1萬億人幣。

耀才證券（1428）推認購銀債12項費用全免優惠。

 

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