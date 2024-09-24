恒指今早高開326點或1.8%，報18573點，是6月7日18575.69點後最高。大市成交金額21億元；國指今早高開122點或1.92%，報6511點，是7月12日3787.33點後最高。恒生科技指數開市報3785點，升2.37%，是7月12日3787.33點後最高。上升股份比例為11.36%，下跌為1.93%，無升跌為86.69%。