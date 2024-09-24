恒指今早高開326點或1.8%，報18573點，是6月7日18575.69點後最高。大市成交金額21億元；國指今早高開122點或1.92%，報6511點，是7月12日3787.33點後最高。恒生科技指數開市報3785點，升2.37%，是7月12日3787.33點後最高。上升股份比例為11.36%，下跌為1.93%，無升跌為86.69%。
藍籌75隻升，0隻下跌，7隻無升跌。京東（9618）升4.33%，報118元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）無升跌，報25.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報42元，升5.13%；跌幅最大的是東方甄選（1797）開市報12.5元，無升跌。
恒指10天線(17712.72點)升穿20天線(17685.52點)。科指續高於主要平均線。
人行：將降準0.5個百分點 降存量房貸利率 統一房貸最低首付比例。
內銀
建行（0939）開市報5.72元，升1.06%。
農業銀行（1288）開市報3.74元，升1.08%。
工行（1398）開市報4.5元，升1.35%。
中國銀行（3988）開市報3.59元，升1.13%。
內房
中海外（0688）開市報12.1元，升2.2%。
龍湖（0960）開市報9元，升2.86%。
潤地（1109）開市報21.85元，升3.31%。
兩公司最快今日公布業績，包括，卓能（0131）、大象未來集團（2309）。收報1.7元，無升跌。
首鋼福山資源（0639）30供1集資逾4.2億，擬部署內地焦煤開採。收報2.56元，無升跌。
金至尊（2882）受金價升對沖虧損拖累，發盈警料全年蝕逾1.3億。收報0.6元，無升跌。
名創優品（9896）入股A股公司永輝超市總代價69億。ADR跌近17% 富瑞下調評級 大削目標價一半。見52周低28元，收報28元，跌14.89%。
澳門8月入境客逾365萬增13%，港客跌近7%。花旗：澳門9月「巨鯨」級豪賭客數目注碼俱增，再見韓國「巨鯨」現身。濠賭股方面
新濠國際發展（0200）收報4.13元，升1.72%。
美高梅中國（2282）收報10.42元，升2.56%。
澳博（0880）收報2.5元，無升跌。
永利澳門（1128）收報5.13元，無升跌。
銀河娛樂（0027）收報31.1元，升0.81%。
金沙中國（1928）收報15.54元，升3.05%。
HKEsports伙翠（2882）華設電競職業聯賽賽事直播派對場地。收報0.6元，無升跌。
中冶（1618）旗下公司獲工銀投資及農銀投資合共斥逾54億人幣增資。收報1.27元，無升跌。
香港機場8月單日客運量逾17萬人次，創疫後新高。國泰（0293）收報7.98元，無升跌。
新奧能源（2688）擬出資6億元供新獎勵股份購買及回購。收報51.8元，升3.6%。
中銀航空租賃（2588）：擬將機隊數目增至1000部飛機。收報64.5元，升1.98%。
工行（1398）據報未來5年糧食重點領域信貸資金至少1萬億人幣。收報4.5元，升1.35%。
耀才證券（1428）推認購銀債12項費用全免優惠。收報1.8元，無升跌。
破頂股包括，萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見19.92元，開市報19.92元，升2.79%。
破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見89.15元，開市報89.15元，升2.77%；小米（1810）創52周高，見20.9元，開市報20.9元，升1.7%；長和（0001）創52周高，見44.35元，開市報44.35元，升1.37%；中電（0002）創52周高，見72元，開市報72元，升1.05%；萬洲（0288）創52周高，見6.12元，開市報6.12元，升0.99%；創科實業（0669）創52周高，見116.9元，開市報116.9元，升2.27%。
異動股
上升異動股，包括，奧園（3883）開市報0.31元，升14.81%；嘉藝控股（1025）開市報0.039元，升14.71%；滉達富控股（1348）開市報0.074元，升13.85%；朗華國際集團（8026）開市報0.27元，升8.87%；融創（1918）開市報1.1元，升6.8%；中國光大綠色環保（1257）開市報0.7元，升6.06%；汽車街（2443）開市報4.3元，升5.91%；京基金融國際（1468）開市報0.45元，升5.88%；世茂集團（0813）開市報0.56元，升5.66%。
下跌異動股，包括，名創優品（9896）見52周低28元，開市報28元，跌14.89%；匯財金融投資（8018）開市報0.062元，跌11.43%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）見52周低0.065元，開市報0.065元，跌10.96%；宋都服務（9608）開市報0.115元，跌10.85%；恆泰裕集團（8081）開市報0.032元，跌8.57%；國農金融投資（8120）開市報0.047元，跌6%；華星控股（8237）開市報0.017元，跌5.56%；經緯天地（2477）開市報2.67元，跌3.61%；中國動向（3818）開市報0.285元，跌3.39%；佰悅集團（8545）開市報0.03元，跌3.23%。
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