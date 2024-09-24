另外，李雲澤透露，前期大型商業銀行下設的金融資產投資公司已在上海開展股權投資試點，現在具備擴大試點條件，根據國務院有關部署，為切實發揮試點的引領作用，擬採取以下措施：一是擴大試點城市範圍，研究將試點範圍擴大至北京等18個科技創新活躍的大中型城市；二是適當放寬股權投資金額及限制，將表內股權投資佔比由4%提高到10%，投資單隻私募基金的佔比由20%提高到30%。三是優化考核機制，建立長周期差異化的績效評估。

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