moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

大行料再下調存準率 有空間推出更大膽寬鬆政策

內地今早公布將會推出多項措施，包括降準、存量房貸利率等，彭博社報道，經濟學家認為，加碼寬鬆以應對經濟下行壓力，料未來可能還會進一步下調存款準備金率，未來幾個季度有推出更大膽寬鬆政策的空間。但亦有聲音認為，離「火箭砲式」刺激還差得遠。

法國興業銀行經濟學家Michelle Lam稱，人行加碼寬鬆以應對經濟下行壓力，總體而言，這些措施的力度強於市場預期，表明了決策者支撐經濟的意願。Lam稱，這些措施能起到一定幫助，但話說回來，在經濟陷入流動性陷阱時，貨幣政策寬鬆不會那麼奏效；仍然需要財政方面更有力的支持。最近似乎有一些討論，一些政府經濟學家主張推出10萬億元的刺激計劃，但可能需等待更長時間，觀察12月的中央經濟工作會議是否會釋放信號。

匯豐銀行大中華區首席經濟學家Jing Liu表示，中國宣布將降準減息是為支持5%的經濟增長目標，未來可能還會進一步下調存款準備金率。「這基本上是為確保中國能實現5%的增長目標。現在有了更強有力的政策支持，我認為能看到某種提振效應」，「不要忘記，可能還會有進一步的財政刺激措施出台」。「我個人認為，政府可能會使用發行更多超長期國債的手段，因為這不會改變長期赤字狀況，而且年初時就留下了進一步操作的空間」，「下一步要關注中央政府是否會直接投入資金來穩定房地產市場，以及中國是否能讓PPI通脹率相對較快地轉回正值」。

渣打銀行中國宏觀策略主管Becky Liu表示，貨幣政策寬鬆措施較預期更加大膽，減息降準同時宣布。在聯儲局大規模減息後，該行認為未來幾個季度有推出更大膽寬鬆政策的空間，美元兌人民幣跌破7.0的可能性增大10年期國債息或在年底前跌破該行2.0%的預期值，孳息曲線料將趨平。

澳新銀行大中華區首席經濟學家Raymond Yeung表示，這離「火箭砲式」刺激還差得遠。如果房貸利率僅下降50個基點，家庭將節省1900億元人民幣；經驗法則是35%的邊際消費傾向，意味著只會變成665億元人民幣的消費。7天期逆回購操作利率下調也意味著明天MLF會對稱調整；降準是降低銀行資金成本的補充措施，不確定抵押貸款利率下調促進房地產復蘇的程度如何。

其他報道

OpenAI在X平台新聞帳戶遭入侵 發布虛假加密貨幣訊息

國金監：將對6間大型銀行增強核心一級資本

潘功勝：存量房貸利率調降 家庭利息支出每年減1500億

名創優品曾跌逾39% 低見20元 見19個月低

中證監：將促進中長期資金入市 人行：提供流動性提升股票增持能力

人行將降準0.5個百分點 滬深三大指數高開

恒指高開326點 創3個月高 內銀內房上升 科指升2.3% 名創優品跌14%

人行：將降準0.5個百分點 降存量房貸利率 統一房貸最低首付比例

名創優品ADR跌近17% 富瑞下調評級 大削目標價一半

港股ADR升156點 夜期高水215點 美期跌亞股升

聯儲局官員不排除繼續大幅減息 道指升61點 創即市及收市新高 標指創收市新高