法國興業銀行經濟學家Michelle Lam稱，人行加碼寬鬆以應對經濟下行壓力，總體而言，這些措施的力度強於市場預期，表明了決策者支撐經濟的意願。Lam稱，這些措施能起到一定幫助，但話說回來，在經濟陷入流動性陷阱時，貨幣政策寬鬆不會那麼奏效；仍然需要財政方面更有力的支持。最近似乎有一些討論，一些政府經濟學家主張推出10萬億元的刺激計劃，但可能需等待更長時間，觀察12月的中央經濟工作會議是否會釋放信號。

匯豐銀行大中華區首席經濟學家Jing Liu表示，中國宣布將降準減息是為支持5%的經濟增長目標，未來可能還會進一步下調存款準備金率。「這基本上是為確保中國能實現5%的增長目標。現在有了更強有力的政策支持，我認為能看到某種提振效應」，「不要忘記，可能還會有進一步的財政刺激措施出台」。「我個人認為，政府可能會使用發行更多超長期國債的手段，因為這不會改變長期赤字狀況，而且年初時就留下了進一步操作的空間」，「下一步要關注中央政府是否會直接投入資金來穩定房地產市場，以及中國是否能讓PPI通脹率相對較快地轉回正值」。

渣打銀行中國宏觀策略主管Becky Liu表示，貨幣政策寬鬆措施較預期更加大膽，減息降準同時宣布。在聯儲局大規模減息後，該行認為未來幾個季度有推出更大膽寬鬆政策的空間，美元兌人民幣跌破7.0的可能性增大10年期國債息或在年底前跌破該行2.0%的預期值，孳息曲線料將趨平。

澳新銀行大中華區首席經濟學家Raymond Yeung表示，這離「火箭砲式」刺激還差得遠。如果房貸利率僅下降50個基點，家庭將節省1900億元人民幣；經驗法則是35%的邊際消費傾向，意味著只會變成665億元人民幣的消費。7天期逆回購操作利率下調也意味著明天MLF會對稱調整；降準是降低銀行資金成本的補充措施，不確定抵押貸款利率下調促進房地產復蘇的程度如何。

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