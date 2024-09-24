吳清表示，併購重組是資本市場的大事，資本市場通過促進企業併購進一步促進資源有效配置，目前在全球產業變革加速推進，中國經濟結構轉型升級加速的背景下，需發揮好企業併購重組的關鍵作用。新國九條對活躍併購重組市場做出重要部署，為進一步激發併購重組活力，在前期廣泛調查基礎上，證監會研究制定了「併購6條」，堅持市場化方向，更好發揮資本市場作用。將大力支持上市公司向新質生產力方向轉型升級，開展基於轉型升級為目標的跨行業併購，以及有助於補鏈強鏈、提升關鍵技術水平的未盈利資產的收購。

吳清表示，在支持併購重組方面，證監會將提高監管包容度，在遵守規則的同時，尊重市場規律、經濟規律、創新規律，對重組估值、業績承諾、同業競爭、關聯交易等事項，根據實際情况提高包容度，發揮市場優化資源配置作用。

吳清表示，中證監將支持上市公司根據交易安排的具體需求來分期發行股份，可以分期發行，也可以發行可轉債等支付工具分期支付交易對價、分期配套融資等來進一步提高交易彈性和資金運作效率。

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