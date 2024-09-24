中證監主席吳清表示，大力支持上市公司開展基於轉型升級為目標的跨行業併購及對未盈利資產的收購。
吳清表示，併購重組是資本市場的大事，資本市場通過促進企業併購進一步促進資源有效配置，目前在全球產業變革加速推進，中國經濟結構轉型升級加速的背景下，需發揮好企業併購重組的關鍵作用。新國九條對活躍併購重組市場做出重要部署，為進一步激發併購重組活力，在前期廣泛調查基礎上，證監會研究制定了「併購6條」，堅持市場化方向，更好發揮資本市場作用。將大力支持上市公司向新質生產力方向轉型升級，開展基於轉型升級為目標的跨行業併購，以及有助於補鏈強鏈、提升關鍵技術水平的未盈利資產的收購。
吳清表示，在支持併購重組方面，證監會將提高監管包容度，在遵守規則的同時，尊重市場規律、經濟規律、創新規律，對重組估值、業績承諾、同業競爭、關聯交易等事項，根據實際情况提高包容度，發揮市場優化資源配置作用。
吳清表示，中證監將支持上市公司根據交易安排的具體需求來分期發行股份，可以分期發行，也可以發行可轉債等支付工具分期支付交易對價、分期配套融資等來進一步提高交易彈性和資金運作效率。
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