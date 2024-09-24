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潘功勝：首期互換便利操作規模5000億元 券商股急升

人民銀行行長潘功勝表示，結構性貨幣政策工具只能投資股票市場，首期互換便利操作規模5,000億元，未來可視情况擴大規模，另外，正研究平準基金。內媒一財引述消息指，創設互換便利不是直接給錢，不會擴大基礎貨幣規模。券商股急升。

潘功勝表示，人民銀行第一次創造結構性貨幣政策工具支持資本市場。其中一項是證券、基金、保險公司互換便利，支持符合資格的證券、基金、保險公司使用自身擁有的債券、股票ETF、滬深300成分股作為抵押，從人行換入國債、央行票據等高流動性資產，這項政策將大幅提升相關機構的資金取得和股票增持。機構透過這個工具所獲得的資金只能用於投資股票市場。

潘功勝透露，首期互換便利操作規模5,000億元，未來可視情况擴大規模。 「我跟（證監會）吳清主席說了，只要這個事情做得好，未來可以再來5000億元，或者第三個5000億元，我們（的態度）是開放的」。

人行同時亦創設股票回購增持再貸款，潘功勝表示，股票回購增持再貸款利率為1.75%。潘功勝表示，創設股票回購增持再貸款，引導商業銀行向上市公司和主要股東提供貸款，用於回購增持上市公司股票。人民銀行將向商業銀行發放再貸款，提供的資金支持比例是服務再貸款利率1.75%，商業銀行給客戶辦貸款的時候利率會加0.5個百分點，也就是2.25%，首期是3000億，如果這份工作做得好，後續可以追加。

另外，談到平準基金的創設，潘功勝表示，正在研究。

內媒一財引述接近央行人士強調，「互換便利不是直接給錢，不會擴大基礎貨幣規模」。現行《人民銀行法》規定，央行不得直接向非銀金融機構提供貸款，證券、基金、保險公司互換便利採用的是「以券換券」的方式，既提高了非銀機構融資能力，又不是直接給非銀機構資金，不會投放基礎貨幣。

一財引述接近央行人士，人行創設專款再貸款，激勵引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持其回購和增持上市公司股票，對不同所有權的上市公司一視同仁。

券商A股急升，天風證券率先漲停，國盛金控、錦龍股份、華西證券、國海證券、國元證券等紛紛跟漲。H股方面，中信証券（6030）升逾5%，HTSC（6886）升逾4%，中國銀河（6881）升逾4%。

 

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