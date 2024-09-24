港元現報7.7881元貶值19點子，曾貶值最多32點子，報7.7894元，亦曾升值最多5點子，報7.7857元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升40.92點子至4.18976%，是9月2日後最高；1星期HIBOR升42.08點子至4.26024%，是8月1日後最高；2星期HIBOR升46.41點子至4.20524%，是8月2日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升16.33點子至4.05441%，是9月12日後最高；6個月期HIBOR升5.42點子至3.95244%，是9月19日後最高；12個月期HIBOR升3.76點子至3.9706%，是9月19日後最高。

美元指數現報100.923升值0.072點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.9717%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3262%，終止單日擴闊，利差是2024年9月11日後最窄，當日差距為-1.324%。

對上一次終止單日擴闊，是2024年9月16日，當日利差報-1.416%。

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