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阿聯酋航空成為亞洲欖球總會冠名贊助商

阿聯酋航空宣佈成為亞洲欖球總會的冠名贊助商，雙方簽訂多年合作協議，阿聯酋航空將支持亞洲欖球總會，投資及舉辦一系列7人及15人賽事，以及有36個亞洲國家參與的亞洲欖球錦標賽。

根據合作協議，阿聯酋航空將同時冠名贊助亞洲欖球總會旗下的各項活動及錦標賽，包括亞洲男子及女子欖球錦標賽、亞洲7人欖球系列賽和設有不同年齡組別的青年賽。這些賽事將為參賽者提供晉級頂級區域及全球賽事的寶貴機會，如欖球世界盃、7人欖球世界盃、奧運會、亞運會、匯豐SVNS系列賽及世界7人欖球挑戰者系列賽。

在未來3年的21場不同比賽中，阿聯酋航空「Fly Better」品牌標誌將於官方球衣、比賽用球、工作人員背心、球柱防撞墊以及比賽場館內出現。

公關回應查詢稱，阿聯酋航空今次冠名贊助亞洲欖球總會旗下的各項活動及錦標賽，而香港國際七人欖球賽則隸屬匯豐SVNS系列賽，因此國泰/匯豐香港國際七人欖球賽並不包括在內。根據香港國際七人欖球賽網站8月底公布，國泰/匯豐香港國際七人欖球賽確定於2025年3月28日至30日舉行。

阿聯酋航空總裁提姆．克拉克表示，「阿聯酋航空自成立初期起，一直支持欖球運動發展。自此，我們更在不同層面擴大我們對這項運動的參與度，支持不同的國際組織及錦標賽，如世界欖球總會、連續五屆的欖球世界盃，以及一系列國際7人欖球賽事，並成為阿聯酋航空杜拜7人欖球賽的冠名贊助商，推動阿聯酋欖球聯會的發展。我們很榮幸能與亞洲欖球總會合作，將這項運動推廣至新興市場及提升其吸引力，發掘年輕運動員的潛力。是次合作只是個開始，阿聯酋航空將繼續透過基層體育活動，與我們所服務的地區建立更緊密的連繫，為當地社區發展作出貢獻」。

亞洲欖球總會會長Qais Al Dhalai表示，「我們非常高興阿聯酋航空成為亞洲欖球總會的冠名贊助商，為我們在36個會員國以至整個亞洲推廣欖球和深化其影響力的使命，樹立重要的里程碑。在阿聯酋航空的支持下，我們得以將欖球的熱情及價值傳遞給新生代運動員及球迷。隨著我們不斷提升可靠度、可信性及專業形象，令阿聯酋航空有信心與我們合作。而且亞洲欖球總會的總部同樣位於阿聯酋，與阿聯酋航空完美契合。該地區現已成為欖球盛事之地，是這項運動邁向國際發展的戰略據點。而阿聯酋航空於國際頂級欖球賽事亦享有盛譽，是次合作將大幅提升欖球於亞洲的知名度」。

他續稱：「於過去5年間，我們成功將亞洲欖球總會打造成一個品牌，透過舉辦更多精彩賽事，並進行線上直播，擴大了我們在社交媒體上的觸及率，逐漸將欖球運動引入亞洲。我們的共同目標是期望能協助運動員發揮潛能，促進人才發展，培養更多欖球迷，使這項運動在未來能穩定發展」。

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