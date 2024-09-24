內地宣布將推出降準、降存量房貸、支持市值管理等刺激經濟、股市措施，港股今早高開後升幅擴大，恒指創半年最大升幅，4個月高，科指創3個月高，國指同時亦創7個月最大升幅。大市半日成交已超過1100億元，當中盈富（2800）半日成交141億元，不過北水轉流出。
恒指今早高開326點，高位升612點，低位升285點，高低波幅327點。上升股份比例為39.15%，下跌為15.67%，無升跌為45.17%
恒指半日升598點或3.28%，報18845點，大市成交金額1179億元；國指升251點或3.94%，報6641點。恒生科技指數收報3853點，升4.19%。
藍籌股成交金額565.38億元，佔大市成交47.95%；科指成份股成交金額276.47億元，佔大市成交23.44%；國指成份股成交金額487.26億元，佔大市成交41.32%。
24隻雙櫃台股，總成交0.9億元人民幣，相當於約0.99億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額增加11.92%，至112.23億元，佔大市成交9.51%。牛熊證成交金額59.36億元，增加22.1%；窩輪成交金額52.86億元，增加2.34%。
藍籌77隻升，5隻下跌，0隻無升跌。招商銀行（3968）升9.05%，收報33.75元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌1.5%，收報52.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報43.45元，升8.76%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報12.66元，升1.28%。
恒指10天線(17739.86點)升穿20天線(17699.1點)。科指高於主要平均線。
北水南下合計淨流出15.95億元，終止連續5日流入。北水本月累計流入346.13億元，按月減少17.34%，連續第3個月減少，金額是2月後新低，連續第15個月流入。
潘功勝：首期互換便利操作規模5000億元。券商股急升。
中金（3908）收報9.17元，升8.01%。
中信証券（6030）收報13.18元，升8.93%。
華泰證券（6886）收報8.95元，升7.06%。
中國銀河（6881）收報4.59元，升7.24%。
光大證券（6178）收報5.37元，升5.71%。
招商證券（6099）收報6.34元，升5.14%。
廣發証券（1776）收報7.3元，升5.34%。
人行：將降準0.5個百分點 降存量房貸利率 統一房貸最低首付比例。金監局：將對6間大型銀行增強核心一級資本。
內銀
建行（0939）收報5.84元，升3.18%。
農業銀行（1288）收報3.82元，升3.24%。
工行（1398）收報4.63元，升4.28%。
中國銀行（3988）收報3.66元，升3.1%。
招商銀行（3968）收報33.75元，升9.05%。
交行（3328）收報5.82元，升5.63%。
內房
中海外（0688）收報12.46元，升5.24%。
龍湖（0960）收報9.14元，升4.46%。
潤地（1109）收報22.25元，升5.2%。
合景泰富（1813）收報0.255元，升10.87%。
寶龍地產（1238）收報0.355元，升12.7%。
萬科（2202）收報4.68元，升2.63%。
融創（1918）收報1.11元，升7.77%。
禹洲（1628）收報0.078元，升8.33%。
佳兆業（1638）收報0.117元，升4.46%。
新城發展（1030）收報1.63元，升2.52%。
龍光地產（3380）收報0.84元，升3.7%。
世茂集團（0813）收報0.57元，升7.55%。
雅居樂（3383）收報0.45元，升4.65%。
時代中國（1233）收報0.22元，升10%。
奧園（3883）收報0.285元，升5.56%。
旭輝（0884）收報0.246元，升7.89%。
富力（2777）收報0.85元，升13.33%。
花樣年（1777）收報0.05元，升13.64%。
遠洋集團（3377）收報0.207元，升5.08%。
兩公司最快今日公布業績，包括，卓能（0131）、大象未來集團（2309）。收報1.7元，無升跌。
首鋼福山資源（0639）30供1集資逾4.2億，擬部署內地焦煤開採。收報2.66元，升3.91%。
金至尊（2882）受金價升對沖虧損拖累，發盈警料全年蝕逾1.3億。收報0.61元，升1.67%。
名創優品（9896）入股A股公司永輝超市總代價69億。見52周低20元，收報24.3元，跌26.14%。
澳門8月入境客逾365萬增13%，港客跌近7%。花旗：澳門9月「巨鯨」級豪賭客數目注碼俱增，再見韓國「巨鯨」現身。濠賭股上升。
新濠國際發展（0200）收報4.17元，升2.71%。
美高梅中國（2282）收報10.54元，升3.74%。
澳博（0880）收報2.55元，升2%。
永利澳門（1128）收報5.3元，升3.31%。
銀河娛樂（0027）收報31元，升0.49%。
金沙中國（1928）收報15.52元，升2.92%。
HKEsports伙翠（2882）華設電競職業聯賽賽事直播派對場地。收報0.61元，升1.67%。
中冶（1618）旗下公司獲工銀投資及農銀投資合共斥逾54億人幣增資。收報1.3元，升2.36%。
香港機場8月單日客運量逾17萬人次，創疫後新高。國泰（0293）收報8.03元，升0.63%。
新奧能源（2688）擬出資6億元供新獎勵股份購買及回購。收報53.05元，升6.1%。
中銀航空租賃（2588）：擬將機隊數目增至1000部飛機。收報63.25元，無升跌。
工行（1398）據報未來5年糧食重點領域信貸資金至少1萬億人幣。收報4.63元，升4.28%。
耀才證券（1428）推認購銀債12項費用全免優惠。收報1.83元，升1.67%。
破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1896.5元，收報1894.5元，升0.66%；力量發展（1277）創上市新高，見1.54元，收報1.52元，升4.11%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見6.63元，收報6.6元，升10.74%；康耐特光學（2276）創上市新高，見14.9元，收報14.7元，升0.96%；小米集團-W（81810）創上市新高，見19.36元，收報19.26元，升3.66%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見142.75元，收報142.75元，升0.53%；安碩印度（2836）創上市新高，見44元，收報43.68元，跌0.68%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1896.5元，收報1894.5元，升0.66%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1133.5元，收報1128.9元，跌0.28%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1149.55元，收報1149.55元，升0%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見54.24元，收報54.24元，升0.07%；一脈陽光（2522）創上市新高，見27.5元，收報27元，升2.27%；廣聯科技（2531）創上市新高，見14.88元，收報14.68元，升3.82%；中國太平（0966）創52周高，見10.72元，收報10.66元，升4.72%；人保集團（1339）創52周高，見3.34元，收報3.32元，升4.08%；京東物流（2618）創52周高，見10.6元，收報10.4元，升1.56%。
破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見90.4元，收報90.15元，升3.92%；美團（3690）創52周高，見139.2元，收報138.8元，升4.52%；小米（1810）創52周高，見21.45元，收報21.3元，升3.65%；長和（0001）創52周高，見44.9元，收報44.55元，升1.83%；中電（0002）創52周高，見72.75元，收報72.1元，升1.19%；萬洲（0288）創52周高，見6.16元，收報6.14元，升1.32%；創科實業（0669）創52周高，見117元，收報114.2元，跌0.09%；康師傅（0322）創52周高，見11.12元，收報11.02元，升1.66%。
17隻股份創上市新低，其中十隻包括，希教國際控股（1765）低見0.121元，收報0.126元，跌1.56%；海亮國際（2336）低見0.062元，收報0.062元，跌12.68%；飛道旅遊科技（8069）低見0.034元，收報0.037元，升5.71%；信達國際控股（0111）低見0.205元，收報0.205元，跌8.89%；香港華人有限公司（0655）低見0.21元，收報0.23元，跌0.43%；中國油氣控股（0702）低見0.04元，收報0.043元，跌4.44%；龍輝國際控股（1007）低見0.145元，收報0.152元，升0.66%；現代中藥集團（1643）低見0.28元，收報0.3元，無升跌；希望教育（1765）低見0.121元，收報0.126元，跌1.56%；快餐帝國（1843）低見0.132元，收報0.132元，跌1.49%。
20隻股份創52周低，其中十隻包括，鱷魚恤（0122）低見0.081元，收報0.081元，無升跌；香港興業國際（0480）低見1.05元，收報1.08元，無升跌；資本策略地產（0497）低見0.068元，收報0.075元，跌3.85%；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.365元，收報0.365元，跌6.41%；山東墨龍（0568）低見0.78元，收報0.8元，無升跌；中國東方航空股份（0670）低見1.72元，收報1.77元，升2.31%；華訊（0833）低見0.405元，收報0.405元，跌4.71%；萬事昌國際（0898）低見0.65元，收報0.65元，跌1.52%；SINO HOTELS（1221）低見1.27元，收報1.27元，跌10.56%。
異動股
上升異動股，包括，中國綠地博大綠澤（1253）收報0.055元，升83.33%；思城控股（1486）收報0.55元，升39.24%；偉鴻集團控股（3321）收報0.045元，升36.36%；華滋國際海洋（2258）收報0.2元，升29.03%；吉星新能源（3395）收報0.168元，升27.27%；三寶科技（1708）收報0.57元，升18.75%；寶積資本（8168）收報0.045元，升18.42%；中國來騎哦（8039）收報0.202元，升17.44%；東江環保（0895）收報1.65元，升17.02%；蒙古能源（0276）收報0.76元，升16.92%；弘業期貨（3678）收報1.77元，升16.45%。
下跌異動股，包括，名創優品（9896）見52周低20元，收報24.3元，跌26.14%；中國升海集團（1676）收報0.4元，跌25.93%；國鴻氫能（9663）收報19.66元，跌20.4%；俊盟國際（8062）收報0.243元，跌19%；中國醫療集團（8225）收報0.103元，跌18.9%；恆新豐控股（1920）收報0.69元，跌17.86%；亦辰集團（8365）平上市低位0.3元，收報0.3元，跌17.81%；華泰瑞銀（8006）見52周低0.12元，收報0.12元，跌17.24%；歲寶百貨（0312）收報0.021元，跌16%；豐展控股（1826）收報0.048元，跌15.79%；基石控股（1592）收報0.022元，跌15.38%。
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