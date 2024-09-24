報告指，今次行動符合該行預期，人行可能會實施更多、更頻繁的寬鬆政策。當局很少宣布組合式的寬鬆計劃（降低存款準備率、政策利率、抵押貸款利率等），認為內地希望今年能實現5%的增長目標。該行對4.9%的預測充滿信心。

報告指，今次降準向銀行系統注入1萬億元資金，相對於2009年的救市措施佔當年GDP的11%，該行認為今次的組合規模並不是「火箭炮式」，如要達到相關級數，資金量需達14萬億元。

而房貸利率下調50個基點將為家庭節省1,500億元利息支出。估計對消費影響將為530億元，不到2024年GDP的0.05%。需要採取更多需求方措施。

報告指，該行質疑今日的措施是否能讓中國擺脫通縮螺旋。沒有資產價格前瞻性指引的一次性1至2萬億人民幣的計劃不太可能改變投資者的預期。

同時亦提到，由於沒有其他部門的參與，該行擔心對實體經濟的影響，因為中國似乎陷入了流動性陷阱。該行認為，需要採取積極的財政政策來注入真正的經濟需求。

內房方面，報告稱，人行承諾增加房地產市場的再貸款支持，逐步成為最後貸款人。這將加速庫存的減少，縮短供應過剩的時間。

息口方面，報告稱，貨幣注入將降低銀行的資金成本。為了鼓勵銀行向實體經濟放款而不是購買債券，人行可能會透過出售債券來加強孳息曲線管理。

由於中國人民銀行不希望債息太低（可能將10年期中國公債息目標定在2%以上），中國的實質利率仍過高，不足以起到刺激作用（8月份生產者物價指數為-1.8% 按年）。

證券經紀商可以利用中國人民銀行的資金。這在結構上是正面的，因為難以向銀行借款的科技和創新企業可以受益於資本市場流動性的改善。

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