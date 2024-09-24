劉潔表示，中國當局今日宣布了至少2020年以來最大膽的經濟支持計劃，除了寬鬆的貨幣政策外，還為房地產市場、股票市場、企業貸款提供了廣泛的支持。這些政策可能導致央行資產負債表擴張、信貸增長穩定、房地產壓力緩解，為實體經濟提供更強的支持，並提振中國資產的風險情緒。這些為未來採取更多刺激措施開闢了空間。

劉潔表示，今天的貨幣政策寬鬆比預期大得多，公開市場操作大幅下調20個基點，同時宣布下調存款準備率50個基點，印像中還是第一次。潘行長暗示第四季存款準備金率可能再下調25至50個基點。這表明人行在聯儲局政策周期轉變後已經恢復了貨幣政策彈性，並將在未來實施貨幣政策，以更好地反映中國自身經濟和通脹基本面。認為未來幾季貨幣政策可能會加速寬鬆，人行可能會每季重複下調公開市場利率，直到實現增長和價格穩定。不排除存款利率出現更大幅度下降的可能性，未來2至3年部分存款利率向零或接近零也並非不可能。

劉潔表示，該行也不排除在年初至今事實上收緊財政政策後提供額外財政支持的可能性。由於財政收入下降（年初至今降6.0%），2024年首8月財政支出年減2.9%，為十多年來最大降幅。儘管信用評級考量可能發揮一定作用，但認為官方預算赤字（尤其是中央政府預算赤字）進一步擴大的可能性正在上升。

內地利率方面，劉潔表示，內地國債息曲線牛市趨平，但可能落後於美國國債孳息曲線，原因是信貸增長可能加速以及股市風險情緒走強。認為國債息曲線保持向上傾斜，到年底，10 年期公債息可能會低於目前預測的 2.0%。認為，IRS(利率互換)/NDIRS(不交收利率掉期) 曲線將進一步反轉，特別是在曲線的一年至3年部分。

人民幣匯價方面，劉潔表示，對美元兌人民幣匯率到年底保持在 7.0至7.1 區間的基本預測保持不變。人行更快的減息將減緩美元兌人民幣利差壓縮的速度，而更大膽的人民幣存款利率下調（尤其是企業）可能會使外匯對冲和兌換率低於平常。但也承認，由於積極的季節性因素和企業外匯頭寸仍然非常重，該貨幣對跌破7.0的可能性不斷上升，許多出口商自8 月以來只是停止積累更多外匯頭寸，但迄今為止尚未減少其先前累積的頭寸。

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