報告指，在經歷了一系列失望之後，中國當局推出了一系列相對強有力的政策行動來支持增長。人行將7天逆回購利率下調20個基點至1.5%，而常規利率下調10個基點。政策降息預計將引導貸款優惠利率和存款利率下降20至25個基點，抵銷對銀行利差的影響。

同時，人行即將下調存款準備率0.5個百分點，為市場注入1萬億人民幣的長期流動性。年底前可能進一步下調存款準備率，具體取決於流動性狀況。

人民幣方面，雖然全球貨幣政策發生變化，人民幣貶值壓力緩解，但警告不要單向押注人民幣升值。認為，在外匯和利差壓力緩解，聯儲局降息50基點為中國央行採取更積極的舉措提供機會。有趣的是，人民幣市場對人行的寬鬆政策反應積極，人民幣情緒的提振超過了美元兌人民幣利差擴大的負面影響。如果人民幣看漲情緒持續，來自出口商的新興外匯結算流量可能會將人民幣推向7.00關口。

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