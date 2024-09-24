澳新銀行認為，兩債券公允價值為T3加100點子和T5加110點子，更看好5年期債券。鑑於美團強勁的獲利動能和最近的信用評等上調，預期投資者對美團債券的需求強勁。

澳新預計，在保守的消費趨勢和生活方式轉變為便利性的情况下，作為外食替代品的送餐需求將保持強勁。憑藉領先的平台、強大的網路效應和規模經濟的支持，美團處於有利位置，可以維持其在外賣領域的主導地位。

澳新認為，其他中國科技同業利用美元債券市場的近期風險較低。今年早些時候，美團宣布打算透過美元債券為其部分2025年到期的可轉換債券進行再融資，但鑑於其他中國科技同業的淨現金狀況強勁，這種趨勢不太可能延續到這些公司。

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