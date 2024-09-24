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美團據報擬發20億美元債 澳新料需求強勁

路透社社引述消息指，美團（3690）擬發行20億美元債券，分為3.5及5年期兩款，各集資10億美元，就3.5年期債券，息率為美國3年期債息(T3)加145點子，5年期則為美國5年期債息(T5)加160點子。資金用於將到期的離岸債再融資。

澳新銀行認為，兩債券公允價值為T3加100點子和T5加110點子，更看好5年期債券。鑑於美團強勁的獲利動能和最近的信用評等上調，預期投資者對美團債券的需求強勁。

澳新預計，在保守的消費趨勢和生活方式轉變為便利性的情况下，作為外食替代品的送餐需求將保持強勁。憑藉領先的平台、強大的網路效應和規模經濟的支持，美團處於有利位置，可以維持其在外賣領域的主導地位。

澳新認為，其他中國科技同業利用美元債券市場的近期風險較低。今年早些時候，美團宣布打算透過美元債券為其部分2025年到期的可轉換債券進行再融資，但鑑於其他中國科技同業的淨現金狀況強勁，這種趨勢不太可能延續到這些公司。

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