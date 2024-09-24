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恒指收市升753點 升穿19000點 成交2423億 27個月最多 北水轉流出

內地宣布將推出多項刺激經濟、股市、樓市措施，並稱正在研究股市平准基金，人民幣升值見16個月最強，股市亦大升，上證創13個月最幅近1個月收市高。港元亦連續第3日升值，恒指、科指創7個月最大升幅，恒指收市升穿19000點，三大指數創4個月新高。大市成交增95%至2423億，創逾27個月最多，當日為MSCI指數換馬。今日3隻股份成交過百億，其中盈富（2800）成交269.1億元，騰訊（0700）、阿里（9988）亦分別達170億元及128.3億元，恒生中國企業（2828）排第四，達97.4億。不過，北水流出43億，近兩周最多。內銀、內房、中資券商股勁升，招商銀行（3968）、京東（9618）、理想（2015）三藍籌升一成，科指股蔚來（9866）升11%。

恒指今早高開326點，高位升754點，低位升285點，高低波幅470點，是8月5日後新高，當日報503.15點。上升股份比例為51.14%，下跌為18.4%，無升跌為30.44%。

恒指收市升753點或4.13%，報19000點，大市成交金額2423億元，較上日增加95.03%，是2022年5月31日2456.02億元成交後最多，當日為MSCI指數換馬；國指升325點或5.09%，報6714點。恒生科技指數收報3915點，升5.88%。

藍籌股成交金額1271.92億元，佔大市成交52.49%；科指成份股成交金額628.61億元，佔大市成交25.94%；國指成份股成交金額1090.95億元，佔大市成交45.02%。

24隻雙櫃台股，總成交1.57億元人民幣，相當於約1.73億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加43.26%，至143.65億元，佔大市成交5.92%。牛熊證成交金額78.97億元，增加62.43%；窩輪成交金額64.67億元，增加25.21%。

藍籌77隻升，5隻下跌，0隻無升跌。招商銀行（3968）升10.82%，收報34.3元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌3.08%，收報51.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報44.4元，升11.14%；跌幅最大的是聯想（0992）收報9.93元，升3.12%。

恒指10天線(17755.38點)升穿20天線(17706.86點)。科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流出43.08億元，終止連續5日流入。北水本月累計流入319.01億元，按月減少23.82%，連續第3個月減少，金額是2月後新低，連續第15個月流入。

人民幣

離岸人民幣曾升值最多0.42%，是9月20日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.47%。

升值至7.0308元，是2023年5月22日7.0152元後最強。現報7.039元，升值0.3%。

在岸人民幣曾升值最多0.29%，是9月19日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.29%。升值至7.032元，是2023年5月22日7.0161元後最強。現報7.0382元，升值0.2%。

港元

港元曾升值最多0.06%，是9月23日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.07%。升值至7.7818元，是8月8日7.7815元後最強。現報7.7842元，升值0.03%。連續升值3日，累計升值0.0107元，對上一次連續升值3日是8月30日。

三大指數表現

恒指曾升最多4.14%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為4.15%。高見19002.05點，是5月23日19024.41點後最高。收市報19000.56點，是5月22日後收市新高，當日報19195.6點。連續第10日陽燭，對上一次連續第10日陽燭是2016年6月2日。

科指曾升最多5.91%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為7.08%。高見3916.69點，是5月28日3921.2點後最高。收市報3915.58點，是5月22日後收市新高，當日報3992.59點。

國指曾升最多5.21%，是2023年7月25日後最大升幅，當日升幅為5.48%。高見6721.7點，是5月28日6761.52點後最高。收市報6714.47點，是5月22日後收市新高，當日報6817.68點。連升8日，累計升731.92點，對上一次連升8日是2018年1月9日。連續第10日陽燭，對上一次連續第10日陽燭是2016年6月2日。

午後消息股表現

海豐國際（1308）附屬出售一艘集裝箱船 代價550萬美元。收報19.9元，升2.79%。

今早及隔晚消息股表現

潘功勝：首期互換便利操作規模5000億元。券商股急升。

中資券商

中金（3908）收報9.44元，升11.19%。

中信証券（6030）收報13.36元，升10.41%。

華泰證券（6886）收報9.16元，升9.57%。

中國銀河（6881）收報4.68元，升9.35%。

光大證券（6178）收報5.42元，升6.69%。

招商證券（6099）收報6.39元，升5.97%。

廣發証券（1776）收報7.43元，升7.22%。

人行：將降準0.5個百分點 降存量房貸利率 統一房貸最低首付比例。金監局：將對6間大型銀行增強核心一級資本。

內銀

建行（0939）收報5.93元，升4.77%。

農業銀行（1288）創52周高，見3.88元，收報3.85元，升4.05%。

工行（1398）收報4.7元，升5.86%。

中國銀行（3988）收報3.68元，升3.66%。

招商銀行（3968）收報34.3元，升10.82%。

交行（3328）收報5.86元，升6.35%。

內房

中海外（0688）收報12.44元，升5.07%。

龍湖（0960）收報9.24元，升5.6%。

潤地（1109）收報22.4元，升5.91%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.255元，升10.87%。

寶龍地產（1238）收報0.375元，升19.05%。

萬科（2202）收報4.68元，升2.63%。

融創（1918）收報1.17元，升13.59%。

禹洲（1628）收報0.079元，升9.72%。

佳兆業（1638）收報0.119元，升6.25%。

新城發展（1030）收報1.67元，升5.03%。

龍光地產（3380）收報0.84元，升3.7%。

世茂集團（0813）收報0.61元，升15.09%。

雅居樂（3383）收報0.465元，升8.14%。

時代中國（1233）收報0.219元，升9.5%。

奧園（3883）收報0.265元，跌1.85%。

旭輝（0884）收報0.26元，升14.04%。

富力（2777）收報0.87元，升16%。

花樣年（1777）收報0.051元，升15.91%。

遠洋集團（3377）收報0.212元，升7.61%。

兩公司最快今日公布業績，包括，卓能（0131）收報1.69元，跌0.59%。

大象未來集團（2309）收報2.01元，升8.65%。

首鋼福山資源（0639）30供1集資逾4.2億，擬部署內地焦煤開採。收報2.72元，升6.25%。

金至尊（2882）受金價升對沖虧損拖累，發盈警料全年蝕逾1.3億。收報0.61元，升1.67%。

名創優品（9896）入股A股公司永輝超市總代價69億。見52周低20元，收報25.05元，跌23.86%。

澳門8月入境客逾365萬增13%，港客跌近7%。花旗：澳門9月「巨鯨」級豪賭客數目注碼俱增，再見韓國「巨鯨」現身。濠賭股普遍上升。

新濠國際發展（0200）收報4.33元，升6.65%。

美高梅中國（2282）收報10.7元，升5.31%。

澳博（0880）收報2.56元，升2.4%。

永利澳門（1128）收報5.38元，升4.87%。

銀河娛樂（0027）收報31.45元，升1.94%。

金沙中國（1928）收報15.7元，升4.11%。

HKEsports伙翠（2882）華設電競職業聯賽賽事直播派對場地。收報0.61元，升1.67%。

中冶（1618）旗下公司獲工銀投資及農銀投資合共斥逾54億人幣增資。收報1.32元，升3.94%。

香港機場8月單日客運量逾17萬人次，創疫後新高。國泰（0293）收報8.05元，升0.88%。

新奧能源（2688）擬出資6億元供新獎勵股份購買及回購。收報53元，升6%。

中銀航空租賃（2588）：擬將機隊數目增至1000部飛機。收報63.55元，升0.47%。

工行（1398）據報未來5年糧食重點領域信貸資金至少1萬億人幣。收報4.7元，升5.86%。

耀才證券（1428）推認購銀債12項費用全免優惠。收報1.89元，升5%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見62.36元，收報62.04元，升0.26%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1898.5元，收報1891元，升0.48%；力量發展（1277）創上市新高，見1.54元，收報1.41元，跌3.42%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見6.75元，收報6.53元，升9.56%；康耐特光學（2276）創上市新高，見14.9元，收報14.9元，升2.34%；GHW INTL（9933）創上市新高，見2.61元，收報2.55元，升2.41%；小米集團-W（81810）創上市新高，見19.36元，收報19.18元，升3.23%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見142.75元，收報142.15元，升0.11%；安碩印度（2836）創上市新高，見44元，收報43.92元，跌0.14%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1898.5元，收報1891元，升0.48%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2310元，收報2310元，升0.09%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1133.5元，收報1128.75元，跌0.3%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1149.55元，收報1149.05元，跌0.04%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見563.8元，收報563.8元，升0.04%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.97元，收報7.97元，升0.57%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見18.2元，收報18.2元，升0.28%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見54.24元，收報54.2元，無升跌；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見39元，收報39元，升0.46%；一脈陽光（2522）創上市新高，見29.2元，收報28.85元，升9.28%；廣聯科技（2531）創上市新高，見14.88元，收報14.22元，升0.57%；美的（0300）創上市新高，見70.15元，收報70.15元，升3.77%；騰訊（0700）創52周高，見402.2元，收報402.2元，升3.77%；阿里巴巴（9988）創52周高，見92.2元，收報92元，升6.05%；美團（3690）創52周高，見139.9元，收報139.8元，升5.27%；小米（1810）創52周高，見21.45元，收報21.2元，升3.16%；中國太平（0966）創52周高，見10.88元，收報10.78元，升5.89%；中國太保（2601）創52周高，見24元，收報23.9元，升12.47%；人保集團（1339）創52周高，見3.37元，收報3.37元，升5.64%；京東物流（2618）創52周高，見10.6元，收報10.58元，升3.32%。

破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見92.2元，收報92元，升6.05%；騰訊（0700）創52周高，見402.2元，收報402.2元，升3.77%；美團（3690）創52周高，見139.9元，收報139.8元，升5.27%；小米（1810）創52周高，見21.45元，收報21.2元，升3.16%；長和（0001）創52周高，見44.9元，收報44.05元，升0.69%；中電（0002）創52周高，見72.75元，收報71.5元，升0.35%；萬洲（0288）創52周高，見6.16元，收報6.13元，升1.16%；匯控（0005）創52周高，見70.1元，收報70.1元，升1.67%；創科實業（0669）創52周高，見117元，收報112.5元，跌1.57%；康師傅（0322）創52周高，見11.12元，收報11元，升1.48%；農業銀行（1288）創52周高，見3.88元，收報3.85元，升4.05%；。

破底股方面

32隻股份創上市新低，其中十隻包括，明發（0846）低見0.16元，收報0.161元，無升跌；希教國際控股（1765）低見0.121元，收報0.132元，升3.13%；海亮國際（2336）低見0.062元，收報0.063元，跌11.27%；飛道旅遊科技（8069）低見0.034元，收報0.037元，升5.71%；信達國際控股（0111）低見0.205元，收報0.208元，跌7.56%；敏捷控股（0186）低見0.12元，收報0.12元，跌4%；國華（0370）低見0.073元，收報0.078元，升5.41%；香港華人有限公司（0655）低見0.21元，收報0.231元，無升跌；中國油氣控股（0702）低見0.04元，收報0.043元，跌4.44%；玖源集團（0827）低見0.039元，收報0.039元，跌15.22%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，0茂盛控股（0022）低見0.043元，收報0.045元，無升跌；港通控股（0032）低見6.3元，收報6.6元，跌2.94%；鱷魚恤（0122）低見0.081元，收報0.088元，升8.64%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；香港興業國際（0480）低見1.05元，收報1.08元，無升跌；資本策略地產（0497）低見0.068元，收報0.074元，跌5.13%；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.365元，收報0.395元，升1.28%；山東墨龍（0568）低見0.78元，收報0.83元，升3.75%；中國東方航空股份（0670）低見1.72元，收報1.77元，升2.31%。

異動股

上升異動股，包括，江山控股（0295）收報0.029元，升81.25%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.049元，升63.33%；神通機器人教育（8206）收報0.036元，升38.46%；滉達富控股（1348）收報0.088元，升35.38%；ＭＩ能源（1555）收報0.023元，升35.29%；綠地香港（0337）收報0.154元，升33.91%；GUANZE MEDICAL（2427）收報0.51元，升32.47%；富譽控股（8269）收報0.03元，升30.43%；華滋國際海洋（2258）收報0.199元，升28.39%；金輪天地控股（1232）收報0.055元，升27.91%。

下跌異動股，包括，國恩控股（8121）創上市新低，見0.6元，收報0.67元，跌30.93%；中國升海集團（1676）收報0.39元，跌27.78%；名創優品（9896）見52周低20元，收報25.05元，跌23.86%；國鴻氫能（9663）收報19.2元，跌22.27%；瑞強集團（8427）收報3.73元，跌19.61%；紫元元（8223）收報1.42元，跌19.32%；廣聯工程控股（1413）收報0.14元，跌18.13%；駿傑集團控股（8188）收報0.33元，跌17.5%；康特隆（1912）收報0.05元，跌16.67%。

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