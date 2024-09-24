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貿發局：港出口短期溫和增長 減息、降準對港出口效應要明年才反映

香港貿發局公布第三季出口信心指數顯示，雖然香港出口商對業務前景的信心較第二季稍微回落，但整體仍然保持樂觀，預示著本港出口短期內將以溫和步伐持續增長。

談及美聯儲減息及内地將下調存款準備金率0.5個百分點對香港出口的影響，貿發局研究總監范婉兒表示，減息有助降低企業的生產及借貸成本，但通常需要3至6個月才能反映到實體經濟。美聯儲減息及内地降準相信可以增加市場信心，但具體要到明年才會反映出來，料對今年第四季出口數字的影響較為輕微或無影響。

另外，范婉兒稱貿發局維持對今年全年出口增長介乎9%至11%的預測，主要受到去年第四季度香港出口數字基數較高的影響。

根據調查結果，整體現狀指數上升1點至52.6，反映出銷售及新訂單表現強勁、單價上升，以及採購活動增加。三項相關分類指數中，貿易價值指數上升2.5 點至56.2，採購指數上升3.3點至57.3，而銷售及新訂單指數雖然微跌1.8點，但仍以55.7穩守擴張區間。 

整體預期指數下跌2.9 點至51.4，但同樣繼續處於擴張區間。指數下降主要在於貿易價值預期指數下跌8.5 點至51.7，反映貿易商預料升幅將變得溫和。不過，銷售及新訂單預期指數為54.6，而採購預期指數則為55.4，可見貿易商對銷售及新訂單的前景依然樂觀，並將繼續增加採購活動。因此，本港整體出口預期將持續溫和增長。

范婉兒指，儘管國際緊張局勢持續為貿易前景帶來不確定性，香港的出口商依然展現出強韌的業務表現。大多數受訪者表示，最新一輪的貿易限制及關稅上調對他們的影響非常輕微。

香港貿發局高級經濟師傅至樂表示，今年第三季成本仍是削弱出口商信心的主要因素。雖然成本現狀指數及預期指數均有所改善，但卻徘徊在35左右的水平，顯示出口商繼續面對巨大的成本上升壓力。

傅至樂稱，在六大主要行業中，有五個行業的出口商預期當前的良好勢頭將維持至下一季度。當中以服裝出口商最為樂觀，其次是玩具和珠寶行業。雖然各行業出口商均相信成本壓力將仍然沉重，但預期未來將稍為緩減。另外，預期指數顯示，出口商對東盟（59.7）和中國內地（58.4）最感樂觀。

此外，范婉兒補充指，調查結果顯示，運輸、勞工、生產及資金等成本高企是出口商當前面臨的最大挑戰。並且香港出口商打算採取更審慎的業務策略，以降低各種相關風險。 

 

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