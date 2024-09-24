根據日本國立癌症研究中心的統計數據，結直腸癌是日本最常見的癌症類型，估計2023年有 16.1萬例新增病例，並造成5.4萬人死亡。FRUZAQLA獲批用於治療無法徹底治愈及無法切除，且化療後病情進展的晚期或復發性結直腸癌。

和黃醫藥首席執行官兼首席科學官蘇慰國表示，在過去的十幾年來，武田一直是日本的轉移性結直腸癌治療領域的領導者，他們有信心武田能夠將FRUZAQLA帶向日本患者。日本柏市國立癌症研究中心東醫院副院長、藥物和診斷開發促進部主任兼胃腸腫瘤科主任吉野孝之表示，FRUZAQLA 的日本獲批對於轉移性結直腸癌患者來說是一個重大的消息，他們長期以來都在翹首期盼新的有效治療選擇。他們期待FRUZAQLA的出現將為此類疾病的患者帶來新的希望。

武田擁有在內地、香港和澳門以外進一步開發、商業化和生產呋喹替尼的全球獨家許可。此前，FRUZAQLA於2023年11月在美國獲得批准，並於2024年6月在歐洲獲得批准。和黃醫藥今日收報26.65元，升2.89%。

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