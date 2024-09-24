和黃醫藥（0013）宣佈，其合作夥伴武田（日：4502）取得日本厚生勞動省批准，生產及銷售FRUZAQLA（呋喹替尼，fruquintinib）用於治療經治的轉移性結直腸癌患者。FRUZAQLA成為日本超過十年來首個獲批用於治療轉移性結直腸癌的創新靶向療法，無論患者的生物標誌物狀態如何。
根據日本國立癌症研究中心的統計數據，結直腸癌是日本最常見的癌症類型，估計2023年有 16.1萬例新增病例，並造成5.4萬人死亡。FRUZAQLA獲批用於治療無法徹底治愈及無法切除，且化療後病情進展的晚期或復發性結直腸癌。
和黃醫藥首席執行官兼首席科學官蘇慰國表示，在過去的十幾年來，武田一直是日本的轉移性結直腸癌治療領域的領導者，他們有信心武田能夠將FRUZAQLA帶向日本患者。日本柏市國立癌症研究中心東醫院副院長、藥物和診斷開發促進部主任兼胃腸腫瘤科主任吉野孝之表示，FRUZAQLA 的日本獲批對於轉移性結直腸癌患者來說是一個重大的消息，他們長期以來都在翹首期盼新的有效治療選擇。他們期待FRUZAQLA的出現將為此類疾病的患者帶來新的希望。
武田擁有在內地、香港和澳門以外進一步開發、商業化和生產呋喹替尼的全球獨家許可。此前，FRUZAQLA於2023年11月在美國獲得批准，並於2024年6月在歐洲獲得批准。和黃醫藥今日收報26.65元，升2.89%。
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