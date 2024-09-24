政府發言人表示，香港的評分在「營商環境」、「人力資本」、「基礎設施」，以及「聲譽及綜合」方面的競爭力均名列前茅。香港在多個金融行業領域的排名亦顯著上升，包括「投資管理」、「保險業」、「銀行業」、「專業服務」等，其中在「投資管理」方面的排名躍升為全球第一位。此外，報告評估了金融中心的金融科技水平，香港的排名上升五位至第九，躋身十大金融科技中心之列。

發言人續指，本港的資產及財富管理業務蓬勃，在去年年底管理的資產規模較之前一年增長約2%至超過31萬億元，淨資金流入接近3,900億元，按年大增超過3.4倍。香港的家族辦公室業務發展趨勢良好；「新資本投資者入境計劃」自三月推出後持續反應熱烈，至今接獲申請逾550宗，預計可為香港帶來的投資金額超過165億元。

自2007年起，《全球金融中心指數》報告於每年三月和九月發布。第36期報告評估全球121個金融中心，香港的總排名為全球第三位，整體評分為749分。

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