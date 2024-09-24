屈臣氏集團表示，集團的全球顧客分析報告顯示，曾購買保健產品顧客的花費是從沒選購保健產品顧客的三倍。另外，選購保健產品的年輕顧客數目按年增長超過20%。維他命及膳食補充品類別的銷售增長超過10%，而藥用護膚品的需求亦大增，增長超過20%。
行政總裁倪文玲表示，集團正積極滿足顧客日益增長的保健需求，「多年來，保健品的銷售持續增長。為了滿足全球的需求，我們不斷引入新的保健產品，數目增加近20%。此外，我們還在多個市場推出嶄新的數碼保健服務」。
另外，世界藥劑師日定於每年的9月25日，旨在表揚並感謝藥劑師每天盡心為社區服務。倪文玲表示，「在這個特別的日子，我們向全球旗下3,000 多位藥劑師及9,000 多位健康顧問表達衷心的謝意，全賴他們的努力，集團才能成為顧客的保健首選，為他們提供值得信賴的健康建議、服務及產品」。
同時倪文玲又宣布，「由於藥劑師在業務中的角色十分重要，我們將推出一個專為集團全球藥劑師網絡而設的手機應用程式，全面支援所有藥劑師，讓他們更有效服務顧客，令顧客活得更健康。該平台將為我們全球藥劑師提供最新資訊及知識、方便交流及分享，讓各個營運市場的藥劑師互相支持」。
其他報道
和黃醫藥：合作伙伴武田取得日本批准產銷直腸癌藥FRUZAQLA
貿發局：港出口短期溫和增長 減息、降準對港出口效應要明年才反映
澳博旗下澳娛綜合金碧坊活化項目獲60份提案申請 10月通知獲選者
恒指收市升753點 升穿19000點 成交2423億 27個月最多 北水轉流出
瑞穗：政策較預期佳 人民幣或逼近7 存息或降 助銀行抵銷利差影響
人行推組合拳救市 滬深三大指數齊漲 滬指五連升 創逾4年最大單日升幅
人行推組合拳救市 銀河國際證券：短期對內房正面 睇好潤地、中海外等
恒指半日升598點 創半年最大升幅 成交1179億 北水轉流出