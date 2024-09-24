行政總裁倪文玲表示，集團正積極滿足顧客日益增長的保健需求，「多年來，保健品的銷售持續增長。為了滿足全球的需求，我們不斷引入新的保健產品，數目增加近20%。此外，我們還在多個市場推出嶄新的數碼保健服務」。

另外，世界藥劑師日定於每年的9月25日，旨在表揚並感謝藥劑師每天盡心為社區服務。倪文玲表示，「在這個特別的日子，我們向全球旗下3,000 多位藥劑師及9,000 多位健康顧問表達衷心的謝意，全賴他們的努力，集團才能成為顧客的保健首選，為他們提供值得信賴的健康建議、服務及產品」。

同時倪文玲又宣布，「由於藥劑師在業務中的角色十分重要，我們將推出一個專為集團全球藥劑師網絡而設的手機應用程式，全面支援所有藥劑師，讓他們更有效服務顧客，令顧客活得更健康。該平台將為我們全球藥劑師提供最新資訊及知識、方便交流及分享，讓各個營運市場的藥劑師互相支持」。

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