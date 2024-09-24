香港迪士尼樂園宣布明日（25日）起入場門票加價，成人及小童一日門票價格分別上調5至7%，當中第一級別成人門票價格由原來的639元加至669元，小童則由475元加至499元。
第四級別成人票價由原來的879元增至939元，小童票價則由659元加至705元。
此外，「奇妙處處通」會員卡價格亦分別上調3至13%，當中白金卡標準價格由4,678元增加至4,998元。不過，11月28日或之前將有特別優惠，客人可以舊價購買一日門票。
長者門票及「奇妙處處通」長者會員卡的年齡限制，將會降低至60歲，讓更多人士可享用優惠。另外，小童、學生及長者的「奇妙處處通」會員卡價格，亦會整合為同一價格類別，以簡化價格結構。
迪士尼樂園表示，將繼續為「樂悠咭」持咭人提供優惠，讓他們可以100元的優惠價購買一日門票。
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